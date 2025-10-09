Джозеф Паркер все ще зберігає шанси побитись із Олександром Усиком. В інфопросторі вже з'явився можливий гонорар українського чемпіона за потенційний поєдинок проти Паркера.

Колишній чемпіон світу Карл Фроч назвав ймовірний гонорар Олександра Усика за бій проти Джозефа Паркера. Якщо прислухатись до його слів, то український боксер заробить геть небагато, як для прощального бою на профі-рингу, пише 24 Канал із посиланням на Froch On Fighting.

Яким буде гонорар Усика за потенційний бій проти Паркера?

За словами Фроча, Усик може заробити за цей двобій лише 10-15 мільйонів доларів.

Нагадаємо, що перемовини між командами Усика та Паркера щодо можливого бою вже були. Але попросив відтермінувати їх через давню травму спини. Тому Джозефу призначили бій проти Фабіо Вордлі, який запланований на 25 жовтня 2025 року.

До слова, ветеран боксу Дерек Чісора вже зробив доленосний прогноз на бій Паркер – Вордлі.

"Мій прогноз на бій Паркер – Вордлі: перемога Фабіо нокаутом. Він справжній звір і має що довести після останнього бою. Повірте, Паркер теж сильний, але переможе саме Вордлі. Це буде напружений поєдинок", – цитувало слова Чісори видання Seconds Out Boxing News.

Що відомо про можливий двобій Усик – Паркер?