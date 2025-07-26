"Хаос": тренер Дюбуа розповів, чим здивував Усик у реванші

Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа у історичному реванші. Український боксер таким чином повернув собі статус абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі, об'єднавши усі пояси.

Дон Чарльз висловився про реванш Усик – Дюбуа. Тренер Даніеля розповів, чим його здивував український боксер під час поєдинку, повідомляє 24 канал із посиланням на Ring Magazine.

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Як Усик здивував команду Дюбуа?

Дон Чарльз наголосив, що Олександр Усик у реванші проти Даніеля Дюбуа був більш агресивним, ніж раніше. Такий підхід українського боксера спрацював у поєдинку та саме тому він переміг.

Тренер Дюбуа підкреслив, що британський боксер готувався до несподіванок у бою. Проте Усик також знав, що Даніель буде із самого початку агресивним, бо сам боєць про це говори на усіх пресконференціях.

Слово "хаос" було постійним. Тож, очевидно, коли хтось каже вам: Це буде хаос. Це буде хаос, то ви готуєтеся. Тож він виступив досить агресивно,

– сказав Чарльз.

Нагадаємо, що Олександр Усик впевнено здолав Даніеля Дюбуа у реванші 19 липня. Український чемпіон нокаутував британського боксера у п'ятому раунді поєдинку на "Вемблі" у Лондоні.

Раніше повідомляли, що Рой Джонс-молодший знайшов найкращого суперника для Олександра Усика на майбутнє. Легенда боксу обрав тимчасового чемпіона світу у надважкій вазі.