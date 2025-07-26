"Хаос": тренер Дюбуа розповів, чим здивував Усик у реванші
- Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа і повернув собі статус абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.
- Усик нокаутував Дюбуа у п'ятому раунді поєдинку на "Вемблі" у Лондоні 19 липня.
Олександр Усик переміг Даніеля Дюбуа у історичному реванші. Український боксер таким чином повернув собі статус абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі, об'єднавши усі пояси.
Дон Чарльз висловився про реванш Усик – Дюбуа. Тренер Даніеля розповів, чим його здивував український боксер під час поєдинку, повідомляє 24 канал із посиланням на Ring Magazine.
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Як Усик здивував команду Дюбуа?
Дон Чарльз наголосив, що Олександр Усик у реванші проти Даніеля Дюбуа був більш агресивним, ніж раніше. Такий підхід українського боксера спрацював у поєдинку та саме тому він переміг.
Тренер Дюбуа підкреслив, що британський боксер готувався до несподіванок у бою. Проте Усик також знав, що Даніель буде із самого початку агресивним, бо сам боєць про це говори на усіх пресконференціях.
Слово "хаос" було постійним. Тож, очевидно, коли хтось каже вам: Це буде хаос. Це буде хаос, то ви готуєтеся. Тож він виступив досить агресивно,
– сказав Чарльз.
Нагадаємо, що Олександр Усик впевнено здолав Даніеля Дюбуа у реванші 19 липня. Український чемпіон нокаутував британського боксера у п'ятому раунді поєдинку на "Вемблі" у Лондоні.
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