Команда Усика потрапила у кумедну ситуацію: чемпіон ледь не залишився без титула
- Олександр Усик здолав Даніеля Дюбуа у реванші, повернувши статус абсолютного чемпіона світу у надважкому дивізіоні.
- Після перемоги сталася кумедна ситуація з чемпіонським поясом, відео якої швидко поширилося мережею.
Олександр Усик у шаленому реванші вдруге здолав Даніеля Дюбуа. Український боксер повернув собі статус абсолютного чемпіона світу у надважкому дивізіоні.
Після перемоги Олександра Усика у реванші проти Даніеля Дюбуа на рингу вибухнули емоції. Під час святкування тріумфу українського чемпіона сталась кумедна ситуація, повідомляє 24 канал.
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Що відбулось після перемоги Усика?
У трансляцію потрапив епізод за участі двох членів команди Олександра Усика, які швидко забирали один з чемпіонських поясів. Титул залишився лежати на краю рингу.
Ситуація була швидко виправлена, а Олександр Усик залишився з усіма своїми титулами. Проте відео швидко розлетілось мережою, а шанувальники змогли потішитись.
Команда Усика ледь не загубила чемпіонський пояс:
Нагадаємо, що Олександр Усик знищив Даніеля Дюбуа у реванші 19 липня 2025 року. Український боксер у п'ятому раунді бою нокаутував суперника з Великої Британії.
Раніше повідомляли, що Олександра Усика відсторонили від боксу після реваншу проти Даніеля Дюбуа.