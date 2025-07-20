Подякував воїнам та присвятив тріумф людям: що сказав Усик після перемоги у реванші над Дюбуа

Олександр Усик повернув собі звання абсолютного чемпіона світу у королівській вазі. У суботу, 19 липня, український боксер вдруге за два роки переміг Даніеля Дюбуа.

Даніелю Дюбуа не взялось реваншуватись за поразку дворічної давнини. Вже у п'ятому раунді британець двічі побував у нокдауні та у підсумку програв нокаутом Олександру Усику, повідомляє 24 Канал.

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Що сказав Усик після перемоги у реванші над Дюбуа?

Після перемоги Усик впав на канвас і заплакав.

Олександр запевнив, що у 38 років це лише початок та назвав себе молодим хлопцем. Український чемпіон зізнався, що не знає, чому реванші йому даються значно легше, аніж перші поєдинки.

Усик подякував Ісусу, Діві Марії та "Вемблі". Олександр присвятив цю перемогу людям. Тепер українець візьме час на відпочинок. Близько 2-3 місяців він насолоджуватиметься відпочинком із родиною.

Також український "Кіт" у своєму післяматчевому коментарі пригадав українських військових.

Хочу подякувати всім хлопцям, які боронять нашу країну. Отримав безліч повідомлень від підрозділів, які боронять мою країну на лінії фронту. Хлопці, ви дозволяєте мені зараз бути тут,

– сказав Усик.

Після чергового тріумфу Усик звернувся до Дюбуа, попросивши у нього вибачення.

Вибач, це спорт. Мій народ хотів цієї перемоги,

– заявив Олександр.

Також Усик запевнив, що наразі не знає, хто стане його останнім суперником у професійній кар'єрі.

Тепер за спиною Усика 24 переможні бої поспіль на профі-рингу. Олександр завдав Дюбуа третьої поразки у кар'єрі "Динаміта".