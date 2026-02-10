Потрапив у ДТП у Криму: Усик розповів, де зараз його перший автомобіль із зображенням Алі

Олександр Усик досі володіє легендарним автомобілем Skoda Octavia А5 із зображенням видатного американського боксера Мохаммеда Алі. Спортсмен розповів, в якому стані авто та чому він зберіг його.

Вперше про авто із зображенням Мохаммеда Алі стало відомо, коли Усик ще був у складі збірної України. У спілкуванні з Андрієм Бєдняковим боксер повідомив, що автомобіль досі в нього та має символічне значення.

Що відомо про авто Усика із зображенням Алі?

39-річний спортсмен сказав, що авто є символом того, що важка праця дає можливість досягти того, чого бажаєш. Усик підкреслив, що це перше авто, яке він заробив власними силами.

Як пише LuckyPunch, авто 2011 року випуску Усику подарував тодішній президент Криворізької федерації боксу Владислав Біндер як мотивацію для майбутніх перемог.

Нанести зображення Алі на авто було ідеєю Усика разом з його кумом Василем Ломаченком. Автомобіль швидко став культовим в колі боксерів збірної України.

Також у мережі пригадали відео, де Усик розповідав про автівку. Українець зазначив, що наніс на неї зображення Алі, адже це його улюблений боксер, з яким він народився в один день.

Усик розповідає про легендарне авто: дивіться відео

За повідомленням ТСН, у 2013 році автомобіль потрапив у ДТП у Сімферополі (Крим), але після цього спортсмен від нього не відмовився, і їздив на ньому ще щонайменше декілька років.

Що відомо про наступний бій Усика?