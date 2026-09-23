Коли Усик заробив свій перший мільйон доларів

Український боксер Олександр Усик – один із найвідоміших спортсменів країни, який здобув широку популярність і за кордоном. Чимало людей цікавиться його статками: скільки спортсмен заробив за кар'єру та які гонорари отримує за свої поєдинки.

Боксери традиційно належать до спортсменів, які можуть отримувати значні прибутки від професійних виступів. 24 Канал розповість, який саме бій приніс Усику перший мільйон доларів.

Коли Усик став мільйонером

Усик заробив свій перший мільйон доларів за один бій у липні 2018 року, здобувши історичну перемогу над росіянином Муратом Гассієвим у фіналі першої Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS) у Москві.

В інтерв'ю "Вацко Light" боксер підтвердив, що його гонорар за цей тріумф, який приніс йому титул абсолютного чемпіона у першій важкій вазі, склав близько 2 мільйонів доларів (до вирахування податків та витрат на команду).

Попри великі фінансові здобутки, сам спортсмен ставиться до грошей по-філософськи. В ефірі програми "Неймовірна правда про зірок" на телеканалі СТБ Олександр з гумором зазначив, що відчув себе справжнім мільйонером ще 25 вересня 2009 року, у день весілля зі своєю дружиною Катериною, оскільки саме родину вважає своїм головним багатством.

Олександр та Катерина Усики / Фото з соцмереж подружжя

За інформацією givemesport, на сьогодні загальні статки Усика оцінюють у понад 140 мільйонів доларів, що офіційно робить його одним із найбагатших боксерів в історії світового спорту. Найбільші гонорари в кар'єрі українцю принесли поєдинки проти Ентоні Джошуа, Тайсона Ф'юрі та Даніеля Дюбуа.

Нагадаємо, що американець Флойд Мейвезер-молодший залишається найбагатшим боксером у світі та одним із найбільш фінансово успішних спортсменів в історії. Його статки оцінюють у межах 400 – 500 мільйонів доларів. Мейвезер стабільно входить до десятки найбагатших спортсменів усіх часів.

Найближчим конкурентом американця за фінансовими показниками вважається мексиканець Сауль "Канело" Альварес.

Статки Володимира Кличка оцінюють приблизно у 90 мільйонів доларів, тоді як капітал його брата Віталія Кличка становить близько 80 мільйонів доларів.