Для порівняння, статки Володимира Кличка оцінюють приблизно у 90 мільйонів доларів, а Віталія Кличка – у 80 мільйонів доларів. Детальніше про це розповість 24 Канал.

Чому Усик випередив братів Кличків

Однією з головних причин такого фінансового результату стала серія надзвичайно прибуткових поєдинків Усика проти найвідоміших боксерів надважкої ваги. Українець двічі переміг Ентоні Джошуа, двічі зустрічався з Тайсоном Ф'юрі та проводив бої проти Даніеля Дюбуа.

Фінансові умови сучасного професійного боксу також суттєво змінилися. Великі спортивні події на Близькому Сході, зокрема за участю інвесторів із Саудівської Аравії, забезпечили боксерам гонорари, які значно перевищують рівень багатьох поєдинків попередніх десятиліть.

За оцінками Celebrity Net Worth, дохід Усика від професійних боїв у період із 2022 до 2026 року перевищив 300 мільйонів доларів. Йдеться саме про суму до сплати податків, а також комісій менеджерам, тренерам та іншим представникам команди.

За даними givemesport, статки українця оцінюють приблизно у 140 мільйонів доларів.

Олександр Усик / Фото Getty Images

Досягнення братів Кличків

Володимир і Віталій Клички протягом багатьох років залишалися головними представниками українського боксу на світовій арені. Брати увійшли в історію як перша родина, члени якої одночасно володіли всіма основними чемпіонськими титулами у важкій вазі.

Володимир Кличко втратив свої чемпіонські пояси у листопаді 2015 року, поступившись Тайсону Ф'юрі. Останній бій у професійній кар'єрі українець провів 29 квітня 2017 року на лондонському стадіоні "Вемблі", де програв Ентоні Джошуа. У серпні того ж року Кличко оголосив про завершення кар'єри.

Володимир Кличко / Фото Getty Images

Віталій Кличко провів останній професійний бій 9 вересня 2012 року проти Мануеля Чарра. Поєдинок завершився перемогою українця технічним нокаутом.

За свою кар'єру Віталій Кличко зазнав лише двох поразок. Обидві були зупинені через травми самого боксера, а також він жодного разу не програвав нокаутом.

Через обіцянку матері вони принципово ніколи не виступали один проти одного.

Віталій Кличко / Фото Getty Images

Кар'єра Усика

Усик залишається одним із найуспішніших українських боксерів сучасності. Він виборов олімпійське золото на Іграх у Лондоні 2012 року, став абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі, а згодом завоював чемпіонські титули в надважкому дивізіоні.

За професійну кар'єру українець не зазнав жодної поразки, маючи ідеальний рекорд – 25 перемог, 16 із яких здобуто нокаутом. В одному з останніх поєдинків у Гізі (Єгипет) він захистив титул WBC, здолавши технічним нокаутом у 11-му раунді легенду кікбоксингу Ріко Верховена.

Бій Усик – Верховен / Фото Getty Images

Влітку Усик звільнив свої чемпіонські пояси, дозволивши дивізіону розвиватися далі. Водночас боксер залишив за собою можливість провести "останній танець" – прощальний поєдинок, який його команда активно планує на початок 2027 року у США. Головним претендентом на роль суперника називають колишнього чемпіона світу Деонтея Вайлдера.