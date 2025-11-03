Це вбивство, – Красюк гучно порівняв потенційний бій Усика проти Пола

Олександр Усик прагне побитись в октагоні проти Джейка Пола. Олександр Красюк, колишній промоутер українського абсолютного чемпіона, висловив свою думку щодо такого можливого бою.

Олександр Красюк спрогнозував переможця протистояння. На думку відомого промоутера, у Джейка Пола просто не буде шансів у такому бою в октагоні за правилами змішаних єдиноборств проти Олександра Усика, передає 24 Канал із посиланням на World Boxing News.

Що сказав Красюк про потенційний бій Усик – Пол?

Авторитетний функціонер назвав такий двобій "вбивством", яке принесе великі гроші.

Усик – Пол? Про цей бій багато говорять, але бокс? Це просто вбивство. Але якщо бій пройде за правилами ММА, то очевидно, що Усик також легко розбереться з Полом. Цей бій принесе шалені гроші. Брати Пол приносять великі гроші,

– заявив Красюк.

Нагадаємо, що 14 листопада Пол-молодший проведе виставковий бій проти Джервонти Девіса.

Український боксер Віктор Постол в інтерв'ю vRINGE оцінив ймовірність такого протистояння Усика проти Пола.

"Не думаю, що це станеться… Не думаю, що так і буде. Це вже було б, як то кажуть, якимось знущанням. Точно не знаю. Але мені здається, що цього не буде", – заявив Постол.

Що відомо про можливий бій Усик – Пол?