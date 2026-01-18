Мало хто знає, але Усик підкорив рідкісне досягнення Віталія Кличка
- Олександр Усик повторив унікальне досягнення Віталія Кличка, ніколи не опиняючись у нокдауні чи нокауті.
- У 2026 році Усик планує бій проти Деонтея Вайлдера, відомого 43 перемогами нокаутом.
Брати Клички своїми досягненнями встановили "планку" для багатьох боксерів і деякі рекорди українців вважають вічними. Та Олександр Усик, триразовий абсолютний чемпіон світу, зміг повторити одне унікальне досягнення Віталія Кличка.
За тривалу кар'єру боксера Кличко-старший провів 47 поєдинків, здобувши 45 перемог. Як свідчать дані BoxRec, українець зазнав тільки двох поразок, повідомляє 24 Канал.
Дивіться також Це одна з найбільших таємниць Володимира Кличка, яка опинилася в руках лише однієї людини
Яке досягнення Кличка зміг повторити Усик?
При цьому Віталій ніколи не був у нокдауні чи нокауті, а дві його поразки були технічними. У 2000 році українець через травму плеча не зміг продовжити бій проти Кріса Берда, а через три роки йому було присуджено технічний нокаут у бою з Ленноксом Льюїсом через важке розсічення.
Віталій Кличко / Фото Getty Images
В історії надважкої ваги вкрай обмаль випадків, коли боксери-чемпіони протягом кар'єри не опинялися на канвасі. Навіть такі легенди, як Володимир Кличко, Майк Тайсон чи Леннокс Льюїс падали від ударів своїх суперників.
Олександр Усик, який провів 24 бої в першій важкій і надважкій вазі, жодного разу не опинявся на канвасі. Єдиний випадок, коли українцю довелося "взяти коліно", стався у серпні 2023 року в поєдинку проти Даніеля Дюбуа.
Чи був Усик у нокдауні?
У світі боксу точаться дискусії щодо того, що сталося у 5 раунді поєдинку Усика з Дюбуа. Тоді британець завдав українцю удару нижче поясу, внаслідок чого Олександр вимушено опинився на канвасі.
Проте рефері бою не став починати відлік як для нокдауну, а дав Олександру час відновитися. Відтак, це не був нокдаун. Ба більше, після цього Усик завершив бій, нокаутувавши Дюбуа в 9 раунді.
Усик після удару Дюбуа нижче пояса / Фото Getty Images
Перед реваншем бійців, який відбувся у 2025 році, команда Дюбуа активно спекулювала на цій темі, звинувачуючи Усика в брехні. Думку, що це не був удар нижче пояса навіть підтримав легендарний боксер Леннокс Льюїс.
Та Усик у відповідь продемонстрував фрагменти бою, на яких чітко видно, що удар був нижче пояса, а відтак не погоджується з критикою. Окрім того, українець довів, що кращий за Дюбуа, вдруге нокаутувавши британця.
Коли наступний бій Усика?
У 2026 році Олександр Усик планує провести бій проти Деонтея Вайлдера, який славиться нокаутуючим ударом. Як свідчать дані ESPN, в активі американця аж 43 перемоги нокаутом.
Наразі офіційно про бій не оголошували. ЗМІ інформували, що поєдинок, швидше за все, відбудеться у США навесні.