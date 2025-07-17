Усик категорично висловився про бої в Україні: чи битиметься чемпіон у рідних стінах

Олександр Усик за свою кар'єру провів чимало поєдинків. Український чемпіон постійно бився в інших країнах, зокрема, у Саудівській Аравії, Великій Британії.

Король хевівейту висловився про бої в Україні. Олександр Усик розповів, чи хотів би він провести бій у рідних стінах на Батьківщині, повідомляє 24 канал із посиланням на ESPN.

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Чи битиметься Усик в Україні

Олександр Усик має на проведення бою в Україні. Ба більше, Король хевівейту знає, що одного разу битиметься на Батьківщині.

Я не просто сподіваюся... Я знаю, що так і буде. Все, що я починаю робити, і все, що почав, я доводжу до кінця,

– сказав Усик.

Нагадаємо, що через два дні Олександр Усик битиметься проти Даніеля Дюбуа. Реванш між українським боксером та британцем відбудеться 19 липня 2025 року на стадіоні "Вемблі" у Лондоні.

До слова. Вперше Олександр Усик зустрівся з Даніелем Дюбуа 26 серпня 2023 року. У тому поєдинку украхнський чемпіон зупинив британського боксер технічним нокаутом у дев'ятому раунді.

Раніше повідомляли про те, скільки квитків було продано на реванш Усик – Дюбуа на "Вемблі". Історичну подію відвідає шалена кількість вболівальників.