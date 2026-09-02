Український боксер оцінив шанси Усика в прощальному бою з Вайлдером

Український боксер Олександр Усик планує провести свій прощальний поєдинок у професійному рингу. Найбільш імовірним суперником вважається американець Деонтей Вайлдер. Зустріч очікується у березні 2027 року в США.

Очікується, що це протистояння стане фінальним "останнім танцем" для 39-річного українця. Думками про потенційний бій в інтерв'ю для Sport.ua поділився його земляк, напівсередньоваговик Тарас Шелестюк.

Що Шелестюк очікує від можливого бою Усик – Вайлдер

Шелестюк зазначив, що попри колосальну силу удару американця, його найкращі роки вже позаду.

Вайлдер теж уже "пробитий", знаєш, це не той Деонтей, який був до Ф'юрі. Нема тієї впевненості. Але Вайлдер потрапить раз по потилиці – воно боляче, тим паче в надважковаговиках. Так що завжди є шанс,

– підкреслив боксер.

На думку Шелестюка, бій викликає величезний ажіотаж у США та з легкістю збере повну арену MGM Grand, оскільки американська публіка дуже любить Вайлдера за його позитивний характер і харизму.

Водночас він застеріг співвітчизника від недооцінки суперника через специфічний стиль "Бронзового бомбардувальника".

Знаючи, як Олександр боксує з кривими та незручними боксерами, теж можна очікувати сюрпризів. Але з досвідом Олександра, думаю, він не буде ризикувати та проведе поєдинок нормально до перемоги. Інших поєдинків я навіть не бачу, з ким він може відбоксувати так, щоб це був справді крутий бій для продажу,

– сказав Шелестюк.

Нагадаємо, у своєму останньому поєдинку 23 травня Усик достроково переміг зірку кікбоксингу Ріко Верховена. Його майбутній 40-річний опонент Вайлдер у квітні здолав роздільним рішенням суддів Дерека Чісору.