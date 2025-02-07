"Сучасна версія мого діда": онук Алі порівняв Усика із легендарним родичем

Ніко Алі Волш, онук легенди боксу Мухаммеда Алі, розповів, що є спільного між Олександром Усиком та його дідусем. Американський боксер оцінив кар'єру українського чемпіона світу.

На думку Ніко Алі Волша, його легендарний дідусь та Олександр Усик мають багато чого схожого. Обидва навіть народились в один день – 5 лютого, повідомляє 24 Канал із посиланням на ютуб-канал Sean Zittel.

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Обрав переможця бою Усик – Алі

Також онук Алі відзначив однаковий зріст та вагу Усика та його дідуся. Ніко не став приховувати той факт, що коли він дивиться бої Олександра Усика, то бачить у його персоні його легендарного родича, але у сучасній версії.

"Вони схожі. У мого діда та Усика день народження в один день, ідентичний зріст і фактично однакова вага. Коли я бачу Усика, то уявляю сучасну версію мого діда. Люди думали, що Ф'юрі надто великий, але українець виконав колосальну роботу на рингу. Це ідеальний боксер для суперважкої ваги. Але я, як і раніше, впевнений, що Мухаммед Алі домінував би в сучасному хевівейті", – сказав Волш.

Онук легенди зізнався, що хотів би побачити в одному ринзі Усика та свого дідуся. Ніко назвав переможця такого гіпотетичного бою.

Ви розумієте, що я упереджений, але я хотів би побачити бій Усика та мого діда. Звичайно, я вірю, що Алі б переміг, проте це чудовий бій. В Усика є особистість, талант, характер – таке рідко зустрічається в сучасному боксі,

– заявив Ніко Алі Волш.

Довідка. За спиною онука Мухаммеда Алі 10 перемог (5 – нокаутом) та одна поразка від Сона Акале. Востаннє Алі Волш виходив у ринг наприкінці червня минулого року, коли взяв реванш в Акале.

Мухаммед Алі провів за своє життя 61 бій на профі-рингу, у яких 56 разів перемагав (37 – нокаутом), а також зазнав 5 поразок.

Олександр Усик вже встиг провести у професіоналах 23 поєдинки, в усіх здобував звитяги (14 – нокаутом). Не зазнав жодної поразки.

Натомість Усик у 2024-му році двічі переміг Тайсона Ф'юрі та тепер чекає поєдинку Даніеля Дюбуа проти Джозефа Паркера, який запланований на 22 лютого в Ер-Ріяді. Переможець цього двобою може стати наступним суперником непереможного українця.