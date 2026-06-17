Про це він розповів в інтерв'ю виданню vRINGe. Сенченко детально пояснив, чому вважає Усика беззаперечним фаворитом у можливому бою проти Кабаєла.

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Як Сенченко оцінює Кабаєла?

Сенченко зазначив, що Кабаєл дуже сильно відрізняється від попереднього опонента Усика Ріко Верховена. Він значно розумніший боксер. Він грамотний боксер. У нього є боксерське IQ. Він не буде безглуздо навалюватись на Усика.

Хоча, можливо, після перемоги над Верховеном, Усику буде значно легше боксувати проти Кабаєла. І Кабаєл, й Усик – боксери. Усик розумітиме, звідки суперник буде працювати, як він буде працювати,

– зауважив тренер.

Він продовжив, що Верховен зумів здивувати Усика, бо ніхто ніколи раніше не бачив його в боксерському рингу, як слід. У випадку з Кабаєлом усе виглядає значно легше.

Чому Кабаєлу ніяк не вдасться перемогти Усика?

За словами Сенченка, єдиним, хто показав, як боксувати проти Усика, був Дерек Чісора. У нього були хороші можливості перемогти українця. Це силовий стиль. Постійно бути ближче до свого опонента на ринзі.

"Це брудний, силовий бокс. Утім це зовсім не стиль Кабаєла. Тому, я думаю, що Усику проти Кабаєла буде дуже легко", – наголосив Сенченко.

Він додав, що Усик розумітиме, що робить Кабаєл. Українець зможе його дуже швидко "вивчити" та мати можливість прочитати його дії.

Що відомо про можливий бій Усика проти Кабаєла?

Після перемоги Олександра Усика над Ріко Верховеном Агіт Кабаєл піднявся в ринг. Він кинув виклик українському чемпіону.

Кабаєл постійно висуває ультиматуми Усику, щоб той відповів згодою на бій. В іншому випадку німець вимагає від українця відмовитись від титулу.

За словами Кабаєла, бій просто повинен відбутись. Прийняти його має Німеччина, яка засумувала за топовими боями за участю українців після ери Кличків.