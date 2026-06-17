Об этом он рассказал в интервью изданию vRINGe. Сенченко подробно объяснил, почему считает Усика бесспорным фаворитом в возможном бою против Кабаела.

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Как Сенченко оценивает Кабаела?

Сенченко отметил, что Кабаел очень сильно отличается от предыдущего соперника Усика Рико Верховена. Он гораздо умнее как боксер. Он грамотный боксер. У него есть боксерский IQ. Он не будет бессмысленно набрасываться на Усика.

Хотя, возможно, после победы над Верховеном Усику будет значительно легче боксировать против Кабаела. И Кабаел, и Усик — боксеры. Усик будет понимать, откуда соперник будет атаковать, как он будет атаковать,

– отметил тренер.

Он продолжил, что Верховен сумел удивить Усика, потому что никто раньше не видел его в боксерском ринге как следует. В случае с Кабаелом всё выглядит значительно проще.

Почему Кабаелу никак не удастся победить Усика?

По словам Сенченко, единственным, кто показал, как боксировать против Усика, был Дерек Чисора. У него были хорошие шансы победить украинца. Это силовой стиль. Постоянно находиться ближе к своему сопернику на ринге.

"Это грязный, силовой бокс. Впрочем, это совсем не стиль Кабаела. Поэтому, я думаю, что Усику против Кабаела будет очень легко", — подчеркнул Сенченко.

Он добавил, что Усик будет понимать, что делает Кабаел. Украинец сможет очень быстро "изучить" его и будет в состоянии предсказать его действия.

Что известно о возможном бою Усика против Кабаела?

После победы Александра Усика над Рико Верховеном Агит Кабаел поднялся на ринг. Он бросил вызов украинскому чемпиону.

Кабаел постоянно выдвигает Усику ультиматумы, чтобы тот согласился на бой. В противном случае немец требует от украинца отказаться от титула.

По словам Кабаела, бой просто должен состояться. Принять его должна Германия, которая соскучилась по топовым боям с участием украинцев после эры Кличко.