"Бій відбудеться якомога швидше": у WBC назвали долю поєдинка Усика з Кабаєлом

Президент WBC Маурісіо Сулейман розповів про можливий бій між Олександром Усиком і Агітом Кабаєлом. Рішення про поєдинок може бути ухвалене вже найближчими днями.

Про це Сулейман зазначив в інтерв'ю виданню Bad Left Hook. Зокрема, він пояснив від чого головним чином залежитьс доля поєдинку між Усиком і Кабаєлом.

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Яка позиція WBC щодо бою між Усиком і Кабаєлом?

Сулейман зауважив, що WBC нині просто чекає, коли Усик і Кабаєл домовляться про бій. Там сподіваються, що поєдинок відбудеться якомога швидше. Для неї це буде визначна подія в надважкій вазі. WBC хоче продовжити серію великих поєдинків.

Команда Усика завжди знала, що обов’язковим претендентом буде саме той боксер, якого вони самі запросили затвердити на конвенції. Після того, як ми офіційно призначили бій, у мене не було жодних контактів із ними,

– наголосив президент WBC.

Він продовжив, що цей бій буде захопливим. Він стане одним із тих, які назавжди ввійдуть в історію організації WBC.

Як Кабаєл кинув виклик Усику?

Після того, як Олександр Усик 23 травня переміг Ріко Верховена в Гізі, на ринг піднявся Агіт Кабаєл і кинув виклик українському чемпіону. Як міце проведення поєдинку він запропонував Німеччину, оскільки там живе багато українських біженців, а країна не бачила великого боксу з часів братів Кличків.

Кабаєл ще перед боєм Усика проти Верховена критикував WBC за те, що зарахують бій українця з кікбоксером, як обов'язковий захист. Однак він говорив не скільки про Усика, скільки про Верховена, мовляв, боєць без рейтингу отримав право на бій за титул, а Агіт – ні.