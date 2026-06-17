Своїми думками він поділився в інтерв'ю для видання vRINGe. Зокрема, детально пояснив своє невдоволення від бою Усика проти Верховена.

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Чому Сенченко розкритикував Усика?

Сенченко розповів, що там, де ходять великі гроші, правди немає. На його думку, Усик опустив бокс. Дав привід людям говорити про те, що бокс – фігня. Він ніби принизив цей вид спорту. Усе одно це виглядало, як шоу, а не суперпоєдинок.

Людині сказали, щоб вона боксувала так, ніби це було шоу, щоб бій тривав хоча б 10 раундів, або завершився перемогою за очками. Не знаю. Я не вірю в чесність бою. Зараз проти Верховена умовно вийде Джошуа та нокаутує його за 2 раунди, бо це ж не боксер,

– зазначив Сенченко.

Він продовжив, що Усик весь час був дисциплінованим бійцем. А нині його бій був зовсім не таким. Сенченко розчарований таким поєдинком у виконанні Усика.

Чи сумнівається Сенченко в рівні Усика?

За словами українського тренера, бій не мав завершитись так, як завершився. Людина з іншого виду спорту прийшла.

"Можливо, Усик тоді не настільки хороший? Його так піднесли. А тут вийшов хлопець і бився з ним на рівних. І він навіть не боксер. Як не крути, Верховен не боксер", – наголосив тренер.

Він додав, що Усик мав би легко розібрати свого опонента. Утім бій чомусь став дуже складним для українця.

Яким видався бій Усика проти Верховена?