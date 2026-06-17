Он поделился своими мыслями в интервью изданию vRINGe. В частности, подробно объяснил свое недовольство боем Усика против Верховена.

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Почему Сенченко раскритиковал Усика?

Сенченко рассказал, что там, где крутятся большие деньги, правды нет. По его мнению, Усик опустил бокс. Дал повод людям говорить о том, что бокс — фигня. Он как бы унизил этот вид спорта. Всё равно это выглядело как шоу, а не как суперпоединок.

Человеку сказали, чтобы он боксировал так, будто это было шоу, чтобы бой длился хотя бы 10 раундов или завершился победой по очкам. Не знаю. Я не верю в честность боя. Сейчас против Верховена условно выйдет Джошуа и нокаутирует его за 2 раунда, потому что это же не боксер,

– отметил Сенченко.

Он продолжил, что Усик всегда был дисциплинированным бойцом. А сейчас его бой был совсем не таким. Сенченко разочарован таким поединком в исполнении Усика.

Сомневается ли Сенченко в уровне Усика?

По словам украинского тренера, бой не должен был закончиться так, как закончился. Пришел человек из другого вида спорта.

"Возможно, Усик на самом деле не так хорош? Его так превозносили. А тут вышел парень и дрался с ним на равных. И он даже не боксер. Как ни крути, Верховен не боксер", – подчеркнул тренер.

Он добавил, что Усик должен был легко разобраться со своим соперником. Однако бой почему-то оказался очень сложным для украинца.

Каким оказался бой Усика против Верховена?