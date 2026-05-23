Ексчемпіон світу у надважкій вазі Енді Руїс-молодший зробив свій прогноз щодо бою між чемпіоном WBA, WBC та IBF і кікбоксером. Про це повідомляє 24 Канал.
Який прогноз на бій Усик – Верховен зробив Руїс-молодший?
На думку мексикано-американського боксера, саме досвід і технічна майстерність українця можуть стати вирішальними факторами у цьому протистоянні.
Думаю, для Ріко це буде важкий бій. Вважаю, що в Усика є досвід, швидкість, точність, віра в себе. Особливо з огляду на те, що він б'ється тут, в історичному місці,
– заявив Руїс-молодший.
Він також підкреслив, що атмосфера та статус події можуть додатково мотивувати українського чемпіона показати яскравий виступ перед уболівальниками.
Думаю, це ще більше його мотивуватиме і він захоче влаштувати ще більш масштабне шоу для глядачів. Тому я думаю, що Усик, ймовірно, завершить усе приблизно в шостому раунді,
– додав ексчемпіон.
Що відомо про наступний бій Усика?
- Бій між українським чемпіоном Олександром Усиком та відомим нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном відбудеться в суботу, 23 травня в Єгипті в межах великого шоу Glory in Giza.
Тимчасову арену для вечора боксу спорудили просто неба біля підніжжя пірамід Гізи, неподалік Каїра – в одному з найвідоміших історичних місць світу.
Поєдинок пройде за класичними правилами професійного боксу та складатиметься з 12 раундів. Для Верховена цей бій стане лише другим у його боксерській кар'єрі.
Спеціально для переможця цього вечора організація WBC підготувала унікальний символічний пояс під назвою "Король Нілу".
Вихід боксерів на ринг очікується в ніч із суботи на неділю, 24 травня, приблизно о 00:48 – 00:50 за київським часом.
В Україні ексклюзивні права на трансляцію має платформа Київстар ТБ (пакет "Преміум HD"), а міжнародну трансляцію забезпечує медіасервіс DAZN.