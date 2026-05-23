Ексчемпіон світу у надважкій вазі Енді Руїс-молодший зробив свій прогноз щодо бою між чемпіоном WBA, WBC та IBF і кікбоксером. Про це повідомляє 24 Канал.

Який прогноз на бій Усик – Верховен зробив Руїс-молодший?

На думку мексикано-американського боксера, саме досвід і технічна майстерність українця можуть стати вирішальними факторами у цьому протистоянні.

Думаю, для Ріко це буде важкий бій. Вважаю, що в Усика є досвід, швидкість, точність, віра в себе. Особливо з огляду на те, що він б'ється тут, в історичному місці,

– заявив Руїс-молодший.

Він також підкреслив, що атмосфера та статус події можуть додатково мотивувати українського чемпіона показати яскравий виступ перед уболівальниками.

Думаю, це ще більше його мотивуватиме і він захоче влаштувати ще більш масштабне шоу для глядачів. Тому я думаю, що Усик, ймовірно, завершить усе приблизно в шостому раунді,

– додав ексчемпіон.

