"Це паршиво для боксу": Фроч розкритикував бій Усика з кікбоксером
- Карл Фроч критикує майбутній бій Усика з кікбоксером Верховеном, вважаючи його шкідливим для боксу.
- Фроч стверджує, що Усик обрав легшого суперника, залишивши справжніх претендентів без шансу поборотися за титул.
Обговорення бою між Олександром Усиком та Ріко Верховеном не вщухають, а лише посилюються. Цього разу до теми долучився Карл Фроч, висловивши свою думку про поєдинок.
Колишній чемпіон світу з боксу Фроч різко висловився щодо майбутнього поєдинку між українцем Усиком та нідерландським кікбоксером Верховеном. Британець вважає, що організація такого бою негативно впливає на професійний бокс, повідомляє ютуб-канал Froch On Fighting.
Дивіться також Головний редактор The Ring зробив заяву про завершення кар'єри Усика
Що про бій Усик – Верховен сказав Фроч?
Він розкритикував рішення санкціонувати поєдинок, зазначивши, що чемпіон проводитиме добровільний захист титулу проти спортсмена, який фактично не має серйозного досвіду у боксі. Кікбоксери рідко досягають успіху після переходу на боксерський ринг.
Ексчемпіон переконаний, що український боксер обрав легшого суперника. Таким чином Усик отримав "прохідний бій", тоді як справжні претенденти на титул залишилися без шансу поборотися за пояс.
Згадав німецького боксера Агіт Кабаєла, який очікував можливості провести титульний бій. Британський експерт вважає несправедливим, що перевірений претендент змушений і далі чекати, поки чемпіон б'ється з представником іншого виду єдиноборств.
Що відомо про майбітній бій Усика?
Чемпіон світу з боксу в надважкій ваговій категорії Олександр Усик готується до одного з найнеочікуваніших поєдинків в історії важкої ваги. Українець, який об'єднав пояси WBC, WBA та IBF та утримує статус одного з найкращих боксерів, вийде на ринг 23 травня 2026 року на арені біля пірамід у Гізі, Єгипет, щоб захистити титул у поєдинку, пише Sky Sports.
Суперником стане 36‑річний нідерландський кікбоксер Ріко Верховен – легенда кікбоксингу з 13 успішними захистами титулу GLORY. Для Верховена це лише другий професійний бій у боксі після багаторічної кар'єри в кікбоксингу.