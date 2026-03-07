"Це паршиво для боксу": Фроч розкритикував бій Усика з кікбоксером

Обговорення бою між Олександром Усиком та Ріко Верховеном не вщухають, а лише посилюються. Цього разу до теми долучився Карл Фроч, висловивши свою думку про поєдинок.

Колишній чемпіон світу з боксу Фроч різко висловився щодо майбутнього поєдинку між українцем Усиком та нідерландським кікбоксером Верховеном. Британець вважає, що організація такого бою негативно впливає на професійний бокс, повідомляє ютуб-канал Froch On Fighting.

Що про бій Усик – Верховен сказав Фроч?

Він розкритикував рішення санкціонувати поєдинок, зазначивши, що чемпіон проводитиме добровільний захист титулу проти спортсмена, який фактично не має серйозного досвіду у боксі. Кікбоксери рідко досягають успіху після переходу на боксерський ринг.

Ексчемпіон переконаний, що український боксер обрав легшого суперника. Таким чином Усик отримав "прохідний бій", тоді як справжні претенденти на титул залишилися без шансу поборотися за пояс.

Згадав німецького боксера Агіт Кабаєла, який очікував можливості провести титульний бій. Британський експерт вважає несправедливим, що перевірений претендент змушений і далі чекати, поки чемпіон б'ється з представником іншого виду єдиноборств.

Що відомо про майбітній бій Усика?