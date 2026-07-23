Кличко і близько не стоїть: який рекорд Усика ніхто не може побити

Олександр Усик переписав історію боксу та став одним з найбільш успішних спортсменів світу. 39-річний українець встановив низку рекордів, побити які навряд чи хтось зможе.

Одним з досягнень Усика є те, як швидко він став чемпіоном світу в надважкій вазі. Для цього Олександру знадобилося всього три бої, повідомляє 24 Канал.

Який рекорд в Усика

У жовтні 2019 року українець дебютував у хевівейті впевненою перемогою над ветераном Чаззом Візерспуном. Суперником Усика мав стати Тайрон Спонг, однак нідерландець напередодні протистояння провалив допінг-тест.

Через рік Усик повернувся на ринг і в напруженому протистоянні здолав британця Дерека Чісору. А вже у вересні 2021 року Олександр отримав шанс стати чемпіоном світу, зустрівшись з володарем титулів WBO, WBA та IBF Ентоні Джошуа.



Олександр Усик з чемпіонськими поясами / Фото Getty Images

Непереможний українець переміг "Ей-Джея" рішенням суддів і позбавив британця чемпіонських поясів. У такий спосіб Усик добрався до звання чемпіона світу в надважкій вазі всього за три поєдинки.

Для порівняння – Віталій Кличко виграв свій перший чемпіонський пояс у 25-му бою на профі-рингу, тоді як його молодший брат Володимир зробив це в 36-му поєдинку.

Цікаво, що наймолодшим чемпіоном світу у хевівейті досі залишається Майк Тайсон, який приміряв на себе титул у 20 років. Однак "Залізний Майк" витратив на завоювання поясу 28 боїв.



Усик і Джошуа / Фото Getty Images

Варто зазначити, що бій проти Джошуа був для Усика 19-м на професійному рингу. Олександр досить швидко отримав шанс битися за чемпіонські титули у хевівейті, адже мав успішну кар'єру в першій важкій вазі.

Зокрема, він став першим абсолютним чемпіоном світу в історії України, об'єднавши всі чотири пояси. Саме репутація одного з найкращих боксерів планети та робота промоутера Олександра Красюка дозволила Усику досить швидко отримати бій з Джошуа.

Нагадаємо, рекорд Усика ледь не впав, коли зірковий українець бився проти Ріко Верховена у Гізі. Для нідерландця це був тільки другий бій на професійному рингу. Ріко був близький до перемоги, однак поступився технічним нокаутом в 11-му раунді.



Усик – Верховен / Фото Getty Images

Тож він втратив нагоду стати першим в історії боксером, який виграв чемпіонський титул за два поєдинки. Наразі рекорд належить таїландцю Сенсаку Муангсуріну та українцеві Василю Ломаченку, які ставали чемпіонами світу у третьому бою.