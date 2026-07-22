"Залізний Майк" назвав це одним із найтемніших періодів свого життя, повідомляє World Boxing News.

Майк Тайсон розповів про боротьбу свого життя

Тайсон зізнався, що через надмірне вживання наркотиків у нього виникли серйозні проблеми з потенцією. Він дуже боявся, що дружина його залишить, оскільки він не міг мати з нею статеві стосунки. Лише згодом він усвідомив, що причиною цього були величезні дози кокаїну, алкоголь та інші речовини.

Колишній чемпіон у важкій вазі розповів, що відмова від наркотиків змінила як його здоров'я, так і погляд на життя. У підсумку, за словами Тайсона, до нього повернулася "чоловіча сила".

Окрім того, видатний спортсмен через хвилювання коханої зробив тест на СНІД.

Тайсон розповів, що відчайдушно хотів вірити нібито його одужання стало можливим завдяки вищій силі, а не завдяки зміні способу життя. Зрештою він визначає, що саме зміни життя позитивно вплинули на нього.

Боксер рідко уникав розмов про найтемніші періоди свого життя. Від тюрми та наркозалежності до банкрутства, невдалих шлюбів і незліченних помилок, яких він припустився на своєму шляху, – мало хто зі спортивних ікон так відверто говорив про свої найгірші моменти.

Нагадаємо, Тайсон має провести бій проти Флойда Мейвезера-молодшого. Спочатку поєдинок було заплановано на весну 2026-го, але тепер перенесено на осінь.

Затримка пов'язана з тим, що Майк продовжує відновлюватись від перелому руки на тренуванні. Востаннє він виходив в ринг в листопаді 2024-го, коли одноголосним рішенням суддів програв Джейку Полу.

Флойд в серпні 2017-го переміг Конора МакГрегора технічним нокаутом у 10-му раунді, а у вересні 2026-го має провести бій проти Менні Пак'яо.