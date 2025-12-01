Є спорт і є бізнес, – Усик вперше пояснив відмову від титулу WBO
- Олександр Усик відмовився від титулу WBO, пояснивши, що хоче відпочити після важких боїв з Ф'юрі та Дюбуа.
- Усик заявив, що не зацікавлений у поєдинку з Вордлі та готовий пізніше зустрітися у великому бою.
Фабіо Вордлі переміг Джозефа Паркера у жовтні 2025 року. Таким чином британський боксер став головним претендентом на титул WBO та мав битися проти Олександра Усика.
Український чемпіон пояснив відмову від титулу WBO. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing King Media.
Читайте також "Реально вбиває": тренер Усика готує Джошуа до бою з Полом
Чому Усик відмовився від титулу WBO?
Усик наголосив, що для нього це важливий чемпіонський пояс, адже він його виграв. Український боксер зізнався, що коли йому запропонували захистити титул, він сказав, що зробить це, але пізніше.
Усик наголосив, що в нього були дуже важкі півтора року, зокрема, два поєдинки проти Тайсона Ф'юрі. А потім перемога над Даніелем Дюбуа та це все важкий процес, тому йому потрібен був відпочинок.
Слухай, є спорт і є бізнес. Якщо б виграв Паркер, для мене це було б цікаво. Виграв Вордлі – для мене це не цікаво. Кажу як є. Добре, забирайте пояс, боксуйте, можливо, пізніше ми поб’ємося разом у великому поєдинку. Я думаю так,
– сказав Усик.
Раніше Сергій Лапін в інтерв'ю Pro Boxing Fans розповів, чому Усик відмовився від титулу WBO. Директор команди українського боксера наголосив, що він вирішив дати шанс молодим боксерам.
Що відомо про Усика?
Український боксер за свою кар'єру провів 24 поєдинки у професійному ринзі. На його рахунку 24 перемоги та жодної поразки.
Відзначимо, що Усик визначився із наступним суперником. Український чемпіон хотів би побитися проти Деонтея Вайдера у 2026 році.
Раніше Усик розповів про те, який бій мріяв провести. Він хотів би побитися із Теренсом Кроуфором на НСК "Олімпійському" у Києві.