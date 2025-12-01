Є спорт і є бізнес, – Усик вперше пояснив відмову від титулу WBO

Фабіо Вордлі переміг Джозефа Паркера у жовтні 2025 року. Таким чином британський боксер став головним претендентом на титул WBO та мав битися проти Олександра Усика.

Український чемпіон пояснив відмову від титулу WBO. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing King Media.

Читайте також "Реально вбиває": тренер Усика готує Джошуа до бою з Полом

Чому Усик відмовився від титулу WBO?

Усик наголосив, що для нього це важливий чемпіонський пояс, адже він його виграв. Український боксер зізнався, що коли йому запропонували захистити титул, він сказав, що зробить це, але пізніше.

Усик наголосив, що в нього були дуже важкі півтора року, зокрема, два поєдинки проти Тайсона Ф'юрі. А потім перемога над Даніелем Дюбуа та це все важкий процес, тому йому потрібен був відпочинок.

Слухай, є спорт і є бізнес. Якщо б виграв Паркер, для мене це було б цікаво. Виграв Вордлі – для мене це не цікаво. Кажу як є. Добре, забирайте пояс, боксуйте, можливо, пізніше ми поб’ємося разом у великому поєдинку. Я думаю так,

– сказав Усик.

Раніше Сергій Лапін в інтерв'ю Pro Boxing Fans розповів, чому Усик відмовився від титулу WBO. Директор команди українського боксера наголосив, що він вирішив дати шанс молодим боксерам.

Що відомо про Усика?