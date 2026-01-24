Усик назвав переможця наступного бою Вайлдера: де та з ким битиметься американець
- Деонтей Вайлдер проведе бій з Дереком Чісорою у Лондоні 4 квітня 2026 року.
- Олександр Усик назвав переможця поєдинку, підтримавши колишнього суперника.
Деонтей Вайлдер за декілька місяців проведе перший бій з літа 2025 року. Проте американський боксер битиметься не з Олександром Усиком
"Бронзовий бомбардувальник" зустрінеться з Дереком Чісорою. Усик зробив прогноз на бій між Вайлдером та британським боксером, повідомляє Boxing News Online.
Хто переможе у бою Вайлдер – Чісора?
Український чемпіон без вагань назвав переможця поєдинку Вайлдер – Чісора. За словами Усика, британський боксер здолає американського супертяжа.
Олександр і раніше говорив про Чісору після їхнього бою у 2020 році. "Король хевівейту" неодноразово схвально висловлювався про досвідченого британця, назвавши його своїм найважчим суперником у кар'єрі.
Де та коли відбудеться бій Вайлдер – Чісора?
За даними BBC Sport, поєдинок Вайлдер – Чісора відбудеться у Лондоні (Велика Британія). Орієнтовна дата проведення протистояння між американським та британським боксерами – 4 квітня 2026 року
До слова. Чісора і Вайлдер мали провести бій у 2013 році. Проте американський боксер знявся з бою через арешт за звинуваченням у домашньому насильстві.
Вайлдер – Чісора: що відомо про боксерів?
Вайлдер за свою кар'єру провів 49 поєдинків, у яких здобув 44 перемоги, зазнав 4 поразок, а ще один завершився унічию. Востаннє він бився у червні 2025 року, коли здолав Тайрелла Герндона.
Послужний список Чісори також налічує 49 боїв – 36 перемог, 12 поразок, 1 нічия. Останній бій британця відбувся у лютому минулого року, у якому він здолав Отто Валліна.
Відзначимо, що Вайлдер також веде перемовини щодо бою з Усиком. У наступному поєдинку він зустрінеться з українцем, якщо, звісно, переможе Чісору.