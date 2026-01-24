Усик назвал победителя следующего боя Уайлдера: где и с кем будет драться американец

Деонтей Уайлдер через несколько месяцев проведет первый бой с лета 2025 года. Однако американский боксер будет драться не с Александром Усиком

"Бронзовый бомбардировщик" встретится с Дереком Чисорой. Усик сделал прогноз на бой между Уайлдером и британским боксером, сообщает Boxing News Online.

Кто победит в бою Уайлдер – Чисора?

Украинский чемпион без колебаний назвал победителя поединка Уайлдер – Чисора. По словам Усика, британский боксер одолеет американского супертяжеловеса.

Александр и ранее говорил о Чисоре после их боя в 2020 году. "Король хевивейта" неоднократно одобрительно высказывался об опытном британце, назвав его своим самым тяжелым соперником в карьере.

Где и когда состоится бой Уайлдер – Чисора?

По данным BBC Sport, поединок Уайлдер – Чисора состоится в Лондоне (Великобритания). Ориентировочная дата проведения противостояния между американским и британским боксерами – 4 апреля 2026 года

К слову. Чисора и Уайлдер должны были провести бой в 2013 году. Однако американский боксер снялся с боя из-за ареста по обвинению в домашнем насилии.

Уайлдер – Чисора: что известно о боксерах?