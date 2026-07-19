Син Усик може битися проти Ф'юрі-молодшого: боксер озвучив деталі

Олександр Усик розповів про можливу спортивну кар'єру його синів. Колишній чемпіон світу не виключає, що його діти можуть помірятися силами із синами Тайсона Ф'юрі, якого він двічі переміг у 2024 році.

В інтерв'ю Daily Mail Boxing, відповідаючи на питання, чи побачать вболівальники наступне покоління Усика проти Ф'юрі, українець сказав, що це можливо.

Усик розповів про виховання синів

Водночас Олександр зауважив, що його сини не займаються боксом, тому можуть зустрітися з дітьми Ф'юрі хіба за правилами змішаних єдиноборств.

"Але мої обидва сини не займаються боксом, лише дзюдо, ММА. Можливо, в UFC – без проблем, але бокс", – сказав Усик.

Усик розповів, що для нього як батька найважливіше дати дітям освіту, тоді як спорт – це елемент дисципліни.

"Я кажу своїм синам, бокс – це дуже важкий вид спорту. На першому місці для мене і моєї дружини – це освіта. Дзюдо зараз – це неймовірний вид спорту, який дисциплінує. Але мій менший син каже мені: "Тату, я хочу займатись боксом". Я кажу: "Зачекай, бо я почав боксувати з 15 років. Тобі зараз 11, у тебе є чотири роки". Ні, ми тренуємося. Я тренуюся зі своїми синами, знаєте, в рукавичках. Як у школі боксу. Але якщо я побачу, що це хороша ідея, я допоможу своїм синам. Але на першому місці освіта", – резюмував спортсмен.

Нагадаємо, сини Олександра Усика, Кирило та Михайло, які народилися у 2013 та 2015 роках відповідно, проживають в Іспанії. Діти займаються дзюдо у Марбельї, і вже досягли перших успіхів у цьому спорті.

Також у боксера разом з дружиною Катериною є дві доньки, Єлизавета та Марія, які залишаються в Україні.

Зазначимо, що Тайсон Ф'юрі виховує чотирьох синів і трьох доньок, а найстаршому хлопчику 14 років.