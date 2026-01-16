Усик втер носа російським боксерам: світ визнав велич українця у новому рейтингу

Олександр Усик офіційно визнаний лідером світового боксу. Українець посів першу сходинку рейтингу P4P за версією ESPN.

Боксер з Криму піднявся на першу сходинку після того, як американець Теренс Кроуфорд завершив кар'єру. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ESPN.

Кого випередив Усик?

Авторитетне спортивне видання оновило перелік найкращих бійців планети незалежно від вагової категорії (P4P). До цього лідером рейтингу був Кроуфорд, який раніше не включив Усика до топ-5 найкращих боксерів світу.

Український боєць піднявся на перше місце попри те, що в листопаді 2025 року втратив звання абсолютного чемпіона світу. Як відомо, він відмовився від поясу WBO, який перейшов до британця Фабіо Вордлі.

Окрім того, слід звернути увагу, що в рейтингу Усик втер носа двом представникам Росії – Дмитру Біволу та Артуру Бетербієву. Свого часу Олександр навіть перемагав Бетербієва, однак на аматорському рівні.

Топ-10 боксерів за версією ESPN

Олександр Усик Наоя Іноуе Дмитро Бівол Джессі Родрігес Артур Бетербієв Давід Бенавідес Шакур Стівенсон Дзунто Накатані Девін Хейні Теофімо Лопес

До речі, Усик зберігає лідерство в ідентичному рейтингу авторитетного журналу The Ring.

Як Усик опинився на вершині світового боксу?