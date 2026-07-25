"Він посміявся з цього": Усик розповів деталі зустрічі з Трампом

Олександр Усик у червні 2026 року провів зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Український спортсмен побував в Овальному кабінеті.

В інтерв'ю ютуб-каналу Полісся 39-річний Усик розповів, що зустріч мала спортивний, міжнародний та неполітичний характер.

Про що Усик спілкувався з Трампом

Українець зазначив, що спілкувався з Трампом про бокс і бійців 1960 – 1970 років, а також про сьогоднішнє покоління.

За словами Усика, американський президент був здивований, що йому вдалося перемогти великих суперників у надважкій вазі попри те, що українець значно менший за своїми габаритами.

Він запитував: "Ти побив таких типів великих...". Я кажу: "Ну так". "Але ти ж не такий великий". Кажу: "Розмір не має значення. Size doesn't matter. If size mattered, the king of the animals would be the elephant (Якби розмір мав значення, королем тварин був би слон – 24 Канал)". Він посміявся з цього і каже: "Так, круто",

– сказав Усик.

Нагадаємо, у червні фото боксера з президентом в Овальному кабінеті опублікувала Марго Мартін, яка є спеціальним помічником Трампа та радником з комунікацій. Повідомлялося, що зустріч була теплою і тривала довше, ніж очікувалося. Також Усик відвідав Пентагон.

А 19 липня Олександр знову засвітився у США – цього разу на фіналі чемпіонату світу з футболу, який також відвідав Трамп. Проте під час фінального поєдинку між Іспанією та Аргентиною спортсмен і політик не бачилися.