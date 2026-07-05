"Для нас було б честю": у Вайлдера відповіли на бажання Усика провести бій

Найімовірніше, останнім суперником Олександра Усика на професійному рингу стане Деонтей Вайлдер. Попри численні припущення щодо того, хто саме проведе фінальний бій із українцем, нині дедалі більше фактів свідчать на користь кандидатури американського боксера.

Менеджер Вайлдера Шеллі Фінкель уже відреагував на бажання Усика провести цей поєдинок. Про це повідомляє Sky Sports.

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Як Вайлдер відреагував на можливий бій проти Усика?

Представник американського боксера запевнив, що його клієнт готовий прийняти цей виклик. За словами Фінкеля, команда Вайлдера з великою повагою ставиться до українського боксера і чекає на пропозицію.

Якщо умови будуть відповідними, Деонтей із радістю скористається можливістю битися з Усиком. Усик – чудовий чемпіон, і для нас було б честю битися з ним,

– заявив менеджер.

Сам Вайлдер раніше також публічно висловив прагнення розділити ринг з українцем. Він наголосив, що поєдинок проти лідера дивізіону є ключовим для його кар'єри.

Він один з найкращих у своїй епосі. Мені дійсно потрібно, щоб він досяг того, чого мені потрібно досягти. Це може статися, і це станеться. Поки в мене є впевненість робити те, що я маю робити, це станеться. Я маю виконати те, що задумав на початку своєї кар'єри,

– поділився Вайлдер.

Чи дійсно Усик буде битися з Вайлдером?

Наприкінці червня 2026 року Усик відмовився від усіх своїх чемпіонських титулів. Рішення було ухвалене після того, як WBC зобов'язала українця провести обов'язковий захист поясу проти Агіта Кабаєла. Однак Усик вирішив не затримувати розвиток дивізіону та поступитися місцем іншим претендентам.

Директор команди боксера Сергій Лапін у коментарі для BBC Sport повідомив, що головним кандидатом на наступний бій Усика є Вайлдер. Водночас менеджер американського боксера Фінкель підтвердив, що його підопічний готовий без жодних вагань погодитися на цей поєдинок.

Найімовірнішим місцем проведення бою в команді Усика вважають США. Водночас сам Олександр неодноразово наголошував, що найбільше прагне провести свій поєдинок на рідній землі в Україні.