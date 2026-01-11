Лайонелл Томпсон дав свій прогноз на бій Олександра Усика проти Деонтея Вайлдера. Американський експерт зізнався у любові своєму земляку, але наголосив, що шанси обох боксерів у цьому протистоянні нерівні, передає 24 Канал із посиланням на Fight Hype.

До теми "Це буде вибух": відомий промоутер висловився про наступний бій Усика

Хто переможе у бою Усик – Вайлдер?

Колишній боксер запевнив, що в Усика значно кращі боксерські якості, які ліквідують потужний удар правою від Вайлдера.

Я люблю Вайлдера, але він не може змагатися з Усиком. Так, він має потужну праву, але хто взагалі зміг зловити Усика своїм найкращим ударом? У нього занадто хороші ноги, чудові рухи головою та надійний захист. Я вважаю, що Усик просто знищить Вайлдера. Він уже все довів. Це один із найкращих супертяжів в історії,

– заявив Томпсон.

Відзначимо, що легендарний Леннокс Льюїс теж впевнений у перемозі Усика над Вайлдером. Легенда боксу навіть не дає шансів та надій "Бронзовому бомбардувальнику".

Коли може відбутись протистояння?

Зірковий американський боксер у коментарі Remember K.I.S.S by Heather Gabrielle розповів, що планує провести бій проти Усика у середині 2026-го. Хоча раніше преса повідомляла про першу половину нового року.

"У першій половині року ми готуємо дещо важливе. І планую битися за чемпіонство у надважкій вазі проти Олександра Усика в середині цього року за всі титули. Дай Боже. Знаєте, я з нетерпінням чекаю і не можу дочекатися. Я так схвильований", – заявляв Вайлдер.

До слова, менеджер українського чемпіона Егіс Клімас в інтерв'ю The National розповідав, що сторони розглядають одразу декілька варіантів для даного протистояння. Бій Усик – Вайлдер може відбутись наприкінці квітня або початку травня 2026-го. А от серед ймовірних місць проведень розглядають Лас-Вегас або Лос-Анджелес.

Цікаво, що сам Усик заявляв, що повернеться у ринг влітку 2026 року.

Бій Усик – Вайлдер міг відбутись ще декілька років тому?

Сергій Лапін, директор команди Усика, відверто розповів, що протистояння Олександра проти Деонтея могло відбутись ще декілька років тому. Ідея виникла ще у 2020-му році.

"Ідея бою з Вайлдером у США з'явилася в Олександра ще у 2020 році. На жаль, тоді обставини не склалися – не все залежало від нас, і рівень організаційної готовності просто не дозволяв провести цей поєдинок так, як він того заслуговував. Зараз ситуація інша – і за масштабом, і за можливостями", – процитував слова Лапіна портал WBN.