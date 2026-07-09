У США хочуть використати Усика – промоутер озвучив сенсаційні подробиці

Промоутерська компанія Zuffa Boxing, яка увірвалася на боксерський ринок, може скористатися рішенням Олександра Усика звільнити чемпіонські пояси та провести наступний бій у США. Компанія за допомогою українця може спробувати легітимізувати свій чемпіонський пояс, а відтак і статус промоушна Дейни Вайта.

Таку думку у коментарі iFL TV висловив промоутер Matchroom Едді Гірн. За його словами, статус 39-річного Усик може посприяти визнанню титулу Zuffa.

Усик у США може битися за новий пояс чемпіона

"Я думаю, що вони спробують використати його, щоб легітимізувати пояс. Щоб люди казали: "О, дивіться, Усик завоював пояс Zuffa. Мабуть, він важливий". А потім він піде на пенсію, а хтось інший буде битися за цей титул", – сказав Гірн.

За інформацією промоутера, Усик у межах шоу Zuffa має провести бій проти американського боксера Деонтея Вайлдера, який кілька років тому був чемпіоном світу за версією WBC.

Гірн розповів, що цей поєдинок буде останнім у кар'єрі українського спортсмена. Зрештою британський промоутер підтримав плани Усика, підкресливши, що той заслужив право обирати наступних суперників і статус боїв.

"Усик заслужив право обирати, чи не так? Він двічі був абсолютним чемпіоном. Він не хоче, щоб йому вказувала організація, з ким він має битися, бо він не намагається втримати пояси. Він не намагається їх збирати. Він уже всього досягнув. Розумієте, про що я? Кажуть, що він проведе бій на Zuffa проти Вайлдера, його останній бій", – повідомив він.

Нагадаємо, авторитетне видання The Ring підтвердило, що команди Усика та Вайлдера ведуть переговори про бій у США. За інформацією джерела, зустріч може відбутися у 2026 році.

Наразі українець не коментував інформацію про можливу зустріч з ексчемпіоном світу, тоді як Шеллі Фінкель, менеджер Вайлдера, заявив, що його клієнт з радістю скористається можливістю битися з Усиком.

Водночас глава Zuffa Дейна Вайт ні спростував, ні підтвердив бій Усик – Вайлдер під егідою своєї компанії.