Вайлдер зухвало висловився про Усика: боксер розніс велич українця

Олександр Усик за свою кар'єру тричі ставав абсолютним чемпіоном світу. Проте не всі у боксерській спільноті визнають велич українського супертяжа.

Деонтей Вайлдер висловився щодо величі Усика. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Cigar Talk.

Читайте також Усик лаконічно розповів, у чому полягає небезпека від Вайлдера

Що сказав Вайлдер про Усика?

Вайлдер заявив, що не вважає Усика найвеличнішим боксером усіх часів. Про нього так кажуть лише його фанати, але вони так і мають говорити, особливо ті, хто з України.

Окрім них дуже мало хто це говорить. Але багато людей не розуміються в боксі. Багато фанатів не знають, що вони бачать, і не розуміють, що вони дивляться. Вони не знають структури, основ, реальних речей, які потрібно робити в цьому бізнесі, щоб займати певну позицію, влаштовувати бої і так далі,

– сказав Вайлдер.

Раніше Вайлдер заявив, що готовий до великого поєдинку. Однак це не бій проти Усика.

З ким може побитися Вайлдер?

У коментарі MMA Mania Вайлдер назвав можливого суперника. Він заявив, що може побитися проти Ентоні Джошуа.

"З великою ймовірністю я буду битися з Джошуа. Цей поєдинок – один із найважливіших, які фанати все ще хочуть побачити. Поки є можливість, ми повинні зустрітися", – зазначив боксер.

Нагадаємо, що Усик нещодавно кинув виклик Вайлдеру. Американський боксер не проти побитися із українським чемпіоном.

Що відомо про можливий бій Усик – Вайлдер?