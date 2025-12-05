Авторитетний тренер розкритикував Усика за рішення битися з Вайлдером
- Пол Маліньяджі розкритикував рішення Усика битися з Вайлдером, заявивши, що краще б він викликав Володимира Кличка.
- Усик хоче захистити титул WBC і бачить Вайлдера як вигідний варіант через обмежені опції для інших цікавих боїв.
Олександр Усик визначився з суперником на наступний поєдинок. Український боксер кинув виклик Деонтею Вайлдерю, що викликало активне обговорення у спортивній спільноті.
Пол Маліньяджі негативно поставився до рішення Усика битися проти Вайлдера. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing Scene.
Що сказав Маліньяджі про бій Усик – Вайлдер?
Американський тренер розкритикував потенційний бій між Усиком і Вайлдером. Він заявив, що тоді український боксер краще б викликав на поєдинок Володимира Кличка.
Так, у Деонтея була чудова кар'єра, у свій час він був дуже сильним – я це визнаю. Але, чесно, на даний момент поєдинок Вайлдера з Володимиром Кличком був би конкурентнішим, ніж його бій проти Усика,
– сказав Маліньяджі.
Маліньяджі згадав останній бій Вайлдера, заявивши, що заснув і не зміг додивитися до кінця. Американський боксер виглядав дуже слабким і жахливим, і точно зараз не заслуговує на титульний бій.
Чому Усик хоче побитися з Вайлдером?
Як пише talkSPORT, Усик хоче захистити титул WBC, але претенденти Агіт Кабаєл та Лоуренс Околі не викликають фінансового та спортивного інтересу в українського боксера.
Тому Вайлдер один з найвигідніших варіантів для Усика. Адже поки Тайсон Ф'юрі не дасть згоду на третій бій, то в українського чемпіона не має чимало опцій для проведення інших цікавих боїв.
Окрім того, Усик хоче продемонструвати себе на американському ринку. Адже у США він провів всього три поєдинки за кар'єру.
Що відомо про протистояння Усик – Вайлдер?
Усик довгий час тримав мовчання щодо наступного поєдинку та здивував боксерську спільноту вибором Вайлдера. Як пишуть ЗМІ, наразі тривають перемовини щодо місця проведення бою – або ж це Ер-Ріяд (лютий – березнь), або Лас-Вегас чи Нью-Йорк (квітень).
У команді Усика висловилися про рішення боксера битися з Вайлдером. Директор Сергій Лапін наголосив, що це нова важлива глава в історії його підопічного.
Зазначимо, що Вайлдер також відреагував на виклик Усика. Він здивувався, але у захваті отримати можливість побитися з українським "Королем хевівейту".