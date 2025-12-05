Авторитетний тренер розкритикував Усика за рішення битися з Вайлдером

Олександр Усик визначився з суперником на наступний поєдинок. Український боксер кинув виклик Деонтею Вайлдерю, що викликало активне обговорення у спортивній спільноті.

Пол Маліньяджі негативно поставився до рішення Усика битися проти Вайлдера. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Boxing Scene.

Що сказав Маліньяджі про бій Усик – Вайлдер?

Американський тренер розкритикував потенційний бій між Усиком і Вайлдером. Він заявив, що тоді український боксер краще б викликав на поєдинок Володимира Кличка.

Так, у Деонтея була чудова кар'єра, у свій час він був дуже сильним – я це визнаю. Але, чесно, на даний момент поєдинок Вайлдера з Володимиром Кличком був би конкурентнішим, ніж його бій проти Усика,

– сказав Маліньяджі.

Маліньяджі згадав останній бій Вайлдера, заявивши, що заснув і не зміг додивитися до кінця. Американський боксер виглядав дуже слабким і жахливим, і точно зараз не заслуговує на титульний бій.

Чому Усик хоче побитися з Вайлдером?

Як пише talkSPORT, Усик хоче захистити титул WBC, але претенденти Агіт Кабаєл та Лоуренс Околі не викликають фінансового та спортивного інтересу в українського боксера.

Тому Вайлдер один з найвигідніших варіантів для Усика. Адже поки Тайсон Ф'юрі не дасть згоду на третій бій, то в українського чемпіона не має чимало опцій для проведення інших цікавих боїв.

Окрім того, Усик хоче продемонструвати себе на американському ринку. Адже у США він провів всього три поєдинки за кар'єру.

Що відомо про протистояння Усик – Вайлдер?