Авторитетный тренер раскритиковал Усика за решение драться с Уайлдером
- Пол Малиньяджи раскритиковал решение Усика драться с Уайлдером, заявив, что лучше бы он вызвал Владимира Кличко.
- Усик хочет защитить титул WBC и видит Уайлдера как выгодный вариант из-за ограниченных опций для других интересных боев.
Александр Усик определился с соперником на следующий поединок. Украинский боксер бросил вызов Деонтею Уайлдеру, что вызвало активное обсуждение в спортивном сообществе.
Пол Малиньяджи негативно отнесся к решению Усика драться против Уайлдера. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Boxing Scene.
Что сказал Малиньяджи о бое Усик – Уайлдер?
Американский тренер раскритиковал потенциальный бой между Усиком и Уайлдером. Он заявил, что тогда украинский боксер лучше бы вызвал на поединок Владимира Кличко.
Да, у Деонтея была замечательная карьера, в свое время он был очень сильным – я это признаю. Но, честно, на данный момент поединок Уайлдера с Владимиром Кличко был бы более конкурентным, чем его бой против Усика,
– сказал Малиньяджи.
Малиньяджи вспомнил последний бой Уайлдера, заявив, что заснул и не смог досмотреть до конца. Американский боксер выглядел очень слабым и ужасным, и точно сейчас не заслуживает титульный бой.
Почему Усик хочет подраться с Уайлдером?
Как пишет talkSPORT, Усик хочет защитить титул WBC, но претенденты Агит Кабаел и Лоуренс Околи не вызывают финансового и спортивного интереса у украинского боксера.
Поэтому Уайлдер один из самых выгодных вариантов для Усика. Ведь пока Тайсон Фьюри не даст согласие на третий бой, то у украинского чемпиона нет немало опций для проведения других интересных боев.
Кроме того, Усик хочет продемонстрировать себя на американском рынке. Ведь в США он провел всего три поединка за карьеру.
Что известно о противостоянии Усик – Уайлдер?
Усик долгое время молчал о следующем поединке и удивил боксерское сообщество выбором Уайлдера. Как пишут СМИ, сейчас продолжаются переговоры о месте проведения боя – или же это Эр-Рияд (февраль – март), или Лас-Вегас или Нью-Йорк (апрель).
В команде Усика высказались о решении боксера драться с Уайлдером. Директор Сергей Лапин отметил, что это новая важная глава в истории его подопечного.
Отметим, что Уайлдер также отреагировал на вызов Усика. Он удивился, но в восторге получить возможность подраться с украинским "Королем хевивейта".