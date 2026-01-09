"Це буде вибух": відомий промоутер висловився про наступний бій Усика

Олександр Усик визначився щодо суперника на наступний поєдинок. Український боксер битиметься проти Деонтея Вайлдера.

У боксерській спільноті активно обговорюють майбутній бій Усика. Зокрема, про бій українця із Вайлдером заговорив промоутер Френк Воррен, повідомляє 24 канал із посиланням на BoxNation.

Що сказав Воррен про Усик – Вайлдер?

Промоутер заявив, що Усик беззаперечно фаворит поєдинку. Проте Вайлдер може змінити усе, завдавши влучного удару.

Якщо бути чесним: я не знаю, що залишилось від Вайлдера. Але він сильний панчер, він може дійсно сильно попасти. Якщо він донесе свій удар – це буде вибух. Усик теж чудовий боксер – саме його слід вважати фаворитом,

– сказав Воррен.

Раніше Тоні Белью висловився щодо Усика. Колишній чемпіон світу назвав боксера, який може створити проблеми українському чемпіону.

Хто може створити проблеми Усику?

Белью в інтерв'ю Seconds Out заявив, що Мозес Ітаума єдиний, хто може створити проблеми Усика, але він вважає, що наразі не можна кидати "Нового Майка Тайсона" у ринг з українським чемпіоном.

"Єдиний бій, який може створити йому проблеми – і я знаю, що він ще не готовий – це Мозес Ітаума. Це єдиний боєць, у якого я вірю. Але не можна кидати його проти Усика, коли він ще не проходив далі шести раундів – це було б несправедливо до хлопця", – заявив Белью.

Що відомо про бій Усик – Вайлдер?