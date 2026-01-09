"Це буде вибух": відомий промоутер висловився про наступний бій Усика
- Олександр Усик битиметься проти Деонтея Вайлдера, де Френк Воррен вважає Усика фаворитом, але попереджає про небезпеку влучного удару Вайлдера.
- Тоні Белью вважає, що єдиним, хто може створити проблеми Усику, є Мозес Ітаума, але поки що він не готовий до такого поєдинку.
Олександр Усик визначився щодо суперника на наступний поєдинок. Український боксер битиметься проти Деонтея Вайлдера.
У боксерській спільноті активно обговорюють майбутній бій Усика. Зокрема, про бій українця із Вайлдером заговорив промоутер Френк Воррен, повідомляє 24 канал із посиланням на BoxNation.
Що сказав Воррен про Усик – Вайлдер?
Промоутер заявив, що Усик беззаперечно фаворит поєдинку. Проте Вайлдер може змінити усе, завдавши влучного удару.
Якщо бути чесним: я не знаю, що залишилось від Вайлдера. Але він сильний панчер, він може дійсно сильно попасти. Якщо він донесе свій удар – це буде вибух. Усик теж чудовий боксер – саме його слід вважати фаворитом,
– сказав Воррен.
Раніше Тоні Белью висловився щодо Усика. Колишній чемпіон світу назвав боксера, який може створити проблеми українському чемпіону.
Хто може створити проблеми Усику?
Белью в інтерв'ю Seconds Out заявив, що Мозес Ітаума єдиний, хто може створити проблеми Усика, але він вважає, що наразі не можна кидати "Нового Майка Тайсона" у ринг з українським чемпіоном.
"Єдиний бій, який може створити йому проблеми – і я знаю, що він ще не готовий – це Мозес Ітаума. Це єдиний боєць, у якого я вірю. Але не можна кидати його проти Усика, коли він ще не проходив далі шести раундів – це було б несправедливо до хлопця", – заявив Белью.
Що відомо про бій Усик – Вайлдер?
Менджер Усика Егіс Клімас нещодавно заявив, що поєдинок відбудеться не раніше квітня або травня 2026 року. Хоча раніше у ЗМІ була інформація щодо кінця лютого – початку березня цього року.
Перемовини щодо організації поєдинку тривають. Відзначимо, що Усик запросив добровільний захист титулу WBC у бою з Вайлдером і отримав на це "зелене світло".
Нещодавно Сергій Лапін висловився про те, чи планує Усик повертати титул абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.