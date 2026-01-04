Колишній чемпіон розповів, що треба робити Вайлдеру перед боєм з Усиком

Олександр Усик заявив про плани побитися з Деонтеєм Вайлдером. У боксерському світі активно обговорюють можливий бій між українським чемпіоном та американський супертяжем.

Заб Джуда не залишився осторонь і поділився думками про бій. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на MillCity Boxing.

Що сказав Джуда про бій Усик – Вайлдер?

Колишній чемпіон світу наголосив, що Вайлдер повинен тренуватися і посилено готуватися до поєдинку з Усиком. Ба більше, він не може пропускати день ніг, адже це дуже важливо, якщо американець хоче влаштувати конкурентний бій.

Я вірю, що якщо Деонтей Вайлдер вийде і битиметься правильно, він може зробити цей бій більш конкурентним та цікавим, ніж багато хто очікує. У Вайлдера досі щось є, він все ще може добре вдарити. У нього є потужний правий удар – це останнє, що втрачаєш,

– сказав Джуда.

Раніше у команді Усик розкрили деякі деталі бою проти Вайлдера. Зокрема, у якій країні відбудеться бій між українським чемпіоном та американським супертяжем.

Де може відбутися бій Усик – Вайлдер?

В інтерв'ю WBN Сергій Лапін заявив, що наразі тривають перемовини щодо того, де проходитиме бій Усик – Вайлдер. Директор команди українця наголосив, що одним із варіантів для проведення поєдинку "Елліджент Стедіум" у Лас-Вегасі.

"Рівень зацікавленості цим боєм у Сполучених Штатах виявився ширшим, ніж багато хто очікував. Найближчим часом картина стане зрозумілішою, буде ухвалено зважене рішення, і цілком можливо, що з'являться кілька справді цікавих сюрпризів", – сказав Лапін.

Усик – Вайлдер: що відомо про поєдинок?