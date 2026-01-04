Бывший чемпион рассказал, что надо делать Уайлдеру перед боем с Усиком

Александр Усик заявил о планах подраться с Деонтеем Уайлдером. В боксерском мире активно обсуждают возможный бой между украинским чемпионом и американский супертяжем.

Заб Джуда не остался в стороне и поделился мыслями о бое. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на MillCity Boxing.

Читайте также "С Усиком это не сработает": в СМИ рассказали, что Уайлдер будет делать в бою с украинцем

Что сказал Джуда о бое Усик – Уайлдер?

Бывший чемпион мира отметил, что Уайлдер должен тренироваться и усиленно готовиться к поединку с Усиком. Более того, он не может пропускать день ног, ведь это очень важно, если американец хочет устроить конкурентный бой.

Я верю, что если Деонтей Уайлдер выйдет и будет драться правильно, он может сделать этот бой более конкурентным и интересным, чем многие ожидают. У Уайлдера до сих пор что-то есть, он все еще может хорошо ударить. У него есть мощный правый удар – это последнее, что теряешь,

– сказал Джуда.

Ранее в команде Усик раскрыли некоторые детали боя против Уайлдера. В частности, в какой стране состоится бой между украинским чемпионом и американским супертяжем.

Где может состояться бой Усик – Уайлдер?

В интервью WBN Сергей Лапин заявил, что сейчас идут переговоры о том, где будет проходить бой Усик – Уайлдер. Директор команды украинца отметил, что одним из вариантов для проведения поединка "Эллиджент Стэдиум" в Лас-Вегасе.

"Уровень заинтересованности этим боем в Соединенных Штатах оказался шире, чем многие ожидали. В ближайшее время картина станет понятнее, будет принято взвешенное решение, и вполне возможно, что появятся несколько действительно интересных сюрпризов", – сказал Лапин.

Усик – Уайлдер: что известно о поединке?