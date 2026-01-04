Бывший чемпион рассказал, что надо делать Уайлдеру перед боем с Усиком
- Заб Джуда считает, что Деонтей Уайлдер должен тренироваться и особенно уделять внимание тренировке ног для конкурентного боя с Александром Усиком.
- Сергей Лапин сообщил, что ведутся переговоры о месте проведения боя, и одним из вариантов является "Эллиджент Стэдиум" в Лас-Вегасе.
Александр Усик заявил о планах подраться с Деонтеем Уайлдером. В боксерском мире активно обсуждают возможный бой между украинским чемпионом и американский супертяжем.
Заб Джуда не остался в стороне и поделился мыслями о бое. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на MillCity Boxing.
Что сказал Джуда о бое Усик – Уайлдер?
Бывший чемпион мира отметил, что Уайлдер должен тренироваться и усиленно готовиться к поединку с Усиком. Более того, он не может пропускать день ног, ведь это очень важно, если американец хочет устроить конкурентный бой.
Я верю, что если Деонтей Уайлдер выйдет и будет драться правильно, он может сделать этот бой более конкурентным и интересным, чем многие ожидают. У Уайлдера до сих пор что-то есть, он все еще может хорошо ударить. У него есть мощный правый удар – это последнее, что теряешь,
– сказал Джуда.
Ранее в команде Усик раскрыли некоторые детали боя против Уайлдера. В частности, в какой стране состоится бой между украинским чемпионом и американским супертяжем.
Где может состояться бой Усик – Уайлдер?
В интервью WBN Сергей Лапин заявил, что сейчас идут переговоры о том, где будет проходить бой Усик – Уайлдер. Директор команды украинца отметил, что одним из вариантов для проведения поединка "Эллиджент Стэдиум" в Лас-Вегасе.
"Уровень заинтересованности этим боем в Соединенных Штатах оказался шире, чем многие ожидали. В ближайшее время картина станет понятнее, будет принято взвешенное решение, и вполне возможно, что появятся несколько действительно интересных сюрпризов", – сказал Лапин.
Усик – Уайлдер: что известно о поединке?
Как пишут СМИ, Усик может с Уайлдером в феврале или марте 2026 года. Кроме США, также рассматривается возможность проведения боя в Саудовской Аравии.
Однако менеджер украинца Эгис Климас заявил, что поединок может состояться в апреле или мае этого года в США.
Ранее Уайлдер рассказал, как планирует победить Усика. Американский боксер назвал три качества, которые ему помогут в бою с украинским чемпионом.