Три якості, – Вайлдер відверто розповів, як планує перемогти Усика

Олександр Усик вже визначився з ім'ям наступного суперника. Український боксер хоче битися проти Деонтея Вайлдера.

Американський супертяж розповів, як збирається перемогти Усика. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на Bloody Elbow.

Як Вайлдер планує перемогти Усика?

Американський боксер вважає, що його права рука є запорукою успіху у бою проти Усика. Зі слів Вайлдера, він не збирається багато чого розповідати до поєдинку, адже не хоче, щоб про його плани дізналися зараз.

Мої суперники можуть щось почути, передати далі та спробувати виправити певні моменти, тому я скажу в загальних рисах. У мене є швидкість, зріст і атлетизм – а це три якості, які дають мені перевагу,

– сказав Вайлдер.

Відзначимо, що раніше у команді Усика висловилися про бій з Вайлдером. Сергій Лапін зізнався, коли виникла ідея провести бій з американським супертяжем.

Коли Усик захотів битися проти Вайлдера?

В інтерв'ю WBN директор команди українського боксера зізнався, що бій проти Вайлдера міг відбутися ще у 2020 році.

Ідея бою з Вайлдером у США з'явилася в Олександра ще у 2020 році. На жаль, тоді обставини не склалися – не все залежало від нас, і рівень організаційної готовності просто не дозволяв провести цей поєдинок так, як він того заслуговував. Зараз ситуація інша – і за масштабом, і за можливостями,

– відповів Лапін.

Усик – Вайлдер: що відомо про протистояння?