"Виграє без питань": легенда боксу зробив впевнений прогноз на бій Усик – Вайлдер

Олександр Усик і Деонтей Вайлдер ведуть перемовини щодо очного бою. Очікується, якщо сторони вдарять по руках, то протистояння може відбутись у першій половині 2026 року.

Багато хто вже залишає свої прогнози щодо протистояння Усик – Вайлдер. Серед них навіть легендарний колишній чемпіон Леннокс Льюїс, пише 24 Канал із посиланням на Boxing News Online.

Варто дізнатись Він жахливий хлопець, – Усик відверто назвав найважчого суперника у кар'єрі

Який прогноз на бій Усик – Вайлдер зробив Льюїс?

Культова постать у світі боксу впевнений, що Усик занадто великий боксер, аби програти "Бронзовому бомбардувальнику". Льюїс взагалі вважає. що бій проти Деонтея стане для Олександра "легкою прогулянкою", у якій він без проблем здобуде перемогу.

Я думаю, Усик занадто великий боксер, щоб програти цей поєдинок. Вважаю, що це буде легкий бій для Усика. Усі хочуть побачити цей бій, але Усик виграє без питань,

– відповів Льюїс.

Відзначимо, що Леннокс висловив свою думку щодо ймовірної битви Усика проти Ітауми. Льюїс застеріг Мозеса від такого протистояння.

Бути в курсі усіх боксерських поєдинків – надзвичайно просто. З betking вболівальникам доступні всі топові бої, найкращі коефіцієнти та результативні прогнози. Ліцензований букмекер – твій провідник у світі боксу!

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Коли може відбутись двобій Усика проти Вайлдера?

Сам Деонтей у коментарі Remember K.I.S.S by Heather Gabrielle розповів, що планує побитись із Усиком у середині 2026 року, а не на початку, як повідомляється у пресі.

"У першій половині року ми готуємо дещо важливе. І планую битися за чемпіонство у надважкій вазі проти Олександра Усика в середині цього року за всі титули. Дай Боже. Знаєте, я з нетерпінням чекаю і не можу дочекатися. Я так схвильований", – заявив Вайлдер.

Нагадаємо, що Егіс Клімас, менеджер українця, у коментарі The National розповідав, що сторони розглядають одразу декілька варіантів для даного протистояння. Бій Усик – Вайлдер може відбутись наприкінці квітня або початку травня 2026-го. А от серед ймовірних місць проведень розглядають Лас-Вегас або Лос-Анджелес.

Також раніше у пресі подейкували про лютий – березень 2026 року у Саудівській Аравії або Великій Британії.

Що відомо про ймовірний бій Усик – Вайлдер?

Сергій Лапін, директор команди Усика, взагалі заявив, що вперше ідея із боєм проти Вайлдера виникнула у них ще у 2020 році. Але тоді протистояння не вдалось організувати через певні причини.

Український чемпіон доволі стримано висловився щодо ймовірної перемоги над Деонтеєм. Усик заявив, що не виключає варіанту нокаутувати зіркового американця. Також ж думки, але у свою сторону дотримуються сам Вайлдер. Деонтей сліпо вірить у свою перемогу нокаутом над Олександром.

Цікаво, що колишній промоутер українця Олександр Красюк не в захваті від ідеї такого бою Усик – Вайлдер.

Чи втратить Усик пояси через битву проти Вайлдера?

Лапін в інтерв'ю World Boxing News відверто розповів про долю чемпіонських титулів українця. За його словами, Усику не доведеться відмовлятись від поясів заради двобою проти Вайлдера.

Раніше повідомлялось, що Усик попросив добровільний захист поясу WBC якраз у бою проти Деонтея. На що у боксерській організації дали "добро". Це теж підтвердив представник Усика.

"Так, це саме ті рішення, яких ми очікували. Вони зберігають спортивний принцип і дозволяють рухатися вперед без непотрібних поступок", – заявляв Лапін.

Нагадаємо, що у 2025-му Усик свідомо відмовився від титулу за версією WBO, втративши при цьому статус абсолютного чемпіона у хевівейті. Українець таким своїм рішенням зробив із Фабіо Вордлі нового чемпіона світу, уникнувши очного двобою із цим непереможним британцем.

Після чого заявив про бажання побитись із Вайлдером, але український боксер Олександр Гриців не виключив проведення бою Усик – Вордлі у майбутньому. Адже, на його думку, Олександр захоче втретє стати абсолютним чемпіоном світу у королівській вазі, але для організації такого протистояння потрібно, аби Фабіо утримав чемпіонський пояс.