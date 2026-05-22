Протистояння двох зірок із різних видів спорту, боксу та кікбоксингу, вже викликало значний інтерес у всьому світі. Тому 24 Канал розповість, чи можна буде переглянути цей поєдинок за кордоном.

Де за кордоном подивитися бій Усика?

Український медіасервіс MEGOGO уклав офіційну угоду з платформою DAZN, яка володіє глобальними правами на цей поєдинок. Завдяки цьому мешканці Польщі та Чехії зможуть легально придбати трансляцію головної події та всього андеркарду за системою Pay-per-view (PPV).

Зверніть увагу, що MEGOGO транслює цей бій виключно на території згаданих європейських країн. В Україні ексклюзивні права належать платформі "Київстар ТБ", тому в українському додатку MEGOGO трансляція буде недоступна.

Що треба знати про бій Усик – Верховен?

Головний поєдинок і вихід боксерів на ринг очікуються орієнтовно в ніч із суботи на неділю близько 00:50 за київським часом, час у Гізі збігається з українським. Бій запланований на традиційні для чемпіонських протистоянь 12 раундів тривалістю по 3 хвилини. Для переможця цього протистояння WBC підготувала ексклюзивний пам'ятний пояс під назвою "Король Нілу".