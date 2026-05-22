Противостояние двух звезд из разных видов спорта, бокса и кикбоксинга, уже вызвало значительный интерес во всем мире. Поэтому 24 Канал расскажет, можно ли будет посмотреть этот поединок за рубежом.

Где за рубежом посмотреть бой Усика?

Украинский медиасервис MEGOGO заключил официальное соглашение с платформой DAZN, которая владеет глобальными правами на этот поединок. Благодаря этому жители Польши и Чехии смогут легально приобрести трансляцию главного события и всего андеркарда по системе Pay-per-view (PPV).

Обратите внимание, что MEGOGO транслирует этот бой исключительно на территории упомянутых европейских стран. В Украине эксклюзивные права принадлежат платформе "Киевстар ТВ", поэтому в украинском приложении MEGOGO трансляция будет недоступна.

Что нужно знать о бое Усик – Верховен?

Главный поединок и выход боксеров на ринг ожидаются ориентировочно в ночь с субботы на воскресенье около 00:50 по киевскому времени, время в Гизе совпадает с украинским. Бой запланирован на традиционные для чемпионских противостояний 12 раундов продолжительностью по 3 минуты. Для победителя этого противостояния WBC подготовила эксклюзивный памятный пояс под названием "Король Нила".