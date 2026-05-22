Впрочем Александр Усик уже понемногу начинает думать о завершении карьеры. В интервью для ютуб-канала Ring Magazine украинец поделился своими планами на будущее.

Чем планирует заняться Усик после завершения карьеры?

Усик рассказал, что выступать на боксерском ринге ему осталось недолго. Он оценивает это время в год – полтора. Украинец отметил, что почувствует, когда надо будет остановиться, сказать "стоп" и пойти работать над чем-то другим.

Очень вероятно, что это будет кино. Безусловно, это также будет бизнес. Впрочем это точно не будет политика, потому что она мне не нравится. А еще может так случиться, что я буду тренером. Мне нравится бокс, я люблю то, чем занимаюсь,

– отметил украинский чемпион.

Он продолжил, что когда его команда тренирует других бойцов, то он уже сам дает советы, как лучше подготовиться тому или иному спортсмену. Мысль о завершении карьеры совсем не пугает Усика. Он понимает, какой путь преодолел. Он понимает, что обмануть время невозможно. Просто ему надо доделать еще определенные дела на ринге, а потом уже переключаться на что-то другое.

Что Усик говорил ранее о завершении карьеры?

В одном из интервью для ютуб-канала Daily Mail Boxing Усик отметил, что знает точную дату, когда он уйдет на отдых. Впрочем пока он ее до сих пор не озвучил. Сейчас украинец пытается насладиться своими тренировками, каждым мгновением, потому что знает, что все подходит к концу.

"Я уже имею план, как объявить о завершении карьеры. Сейчас мне нравится то, что я делаю", – подчеркнул Усик.

Украинец намекал, что уже составил план того, что он должен сделать перед уходом из бокса. В частности, в его планах – еще 3 боя. Первый из них состоится уже 23 мая против Рико Верховена. Среди следующих вероятных соперников украинца называют Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа, Даниэля Дюбуа или других претендентов на пояса, например Фабио Уордли, Мойзес Итаума, Агит Кабаел.

Почему бой Усика против Верховена оценивают неоднозначно?

Многие представители мира бокса неоднозначно оценили то, что Усик проведет бой против Верховена. Фактически, многие из них вообще раскритиковали украинца за такое решение. Например, британский супертяжеловес Дерек Чисора отдал должное карьере Усика, но покритиковал сам бой.

Усик заслуживает большого боя. В этом вопросов нет. Бой с Верховеном – хороший поединок, хоть у пирамид, хоть в Саудовской Аравии. Впрочем я не считаю, что Верховен имеет право драться за титул. Это несправедливо по отношению к другим претендентам на пояса,

– подчеркнул Чисора.

Так же с критикой боя Усика против Верховена выступил еще один известный британский боксер Карл Фроч. По его словам, украинец выбрал себе оппонента, о котором никто ничего никогда не слышал. Он сомневается в том, что кикбоксеры на самом деле способны успешно сменить свой вид спорта на бокс.

"Этот бой абсолютно несправедлив, Кабаел точно не в восторге от такого решения. Он не фейковый претендент на пояса Усика. Немец более вечности ждет свой шанс драться с Усиком и иметь возможность забрать у него награды", – сказал Фроч.

Он добавил, что очень плохое влияние на спорт имеют такие события, как такие бои Усика с Верховеном. Стоит отметить, что эта дуэль состоится 23 мая в египетской Гизе. Специально для этого события построили особый ринг возле пирамид.

Усик превосходит Верховена в большем опыте боев проведенных на боксерском ринге. Хотя нидерландец и выше и тяжелее украинца, для Усика это наоборот может стать весомым фактором.

Тренер Тедди Атлас поделился своим прогнозом на бой Усика против Верховена. Он сказал, что все увидят не что иное, как очередную победу украинца.

Поединок Усика против Верховена является уникальным в истории бокса. С ним связано очень много интересных фактов.