Перед их боем интересно узнать, по каким параметрам Александр Усик превосходит Рико Верховен. Например, по антропометрическим данным преимуществом обладает голландец, сообщает 24 Канал.

Интересно "Он уже всего достиг": британский боксер высказал непопулярное мнение о бое Усика с Верховеном

Каковы антропометрические данные Александра Усика и Рико Верховена?

Официальные профайлы обоих спортсменов указывают на преимущество Рико Верховена над Александром Усиком в весе и росте. Нидерландец имеет рост 196 сантиметров и вес 118 килограммов, тогда как украинец на 5 сантиметров ниже и аж на 17 килограммов легче.

Впрочем, это может быть даже преимуществом для Усика. Он неоднократно демонстрировал в боях с более высокими соперниками свой класс. Украинец любит подойти к высшему оппоненту ближе, заставлять его промахиваться, терять равновесие и концентрацию, зато пропуская удары в ответ.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Например, Усик сумел нивелировать преимущество в росте опасного Энтони Джошуа и дважды победил его. То же самое произошло и в поединках против Тайсона Фьюри. Американский супертяжеловес Ричард Торрес вообще назвал Усика феноменом супертяжелого дивизиона.

Ранее здесь высокие мощные боксеры полагались на один удар, который мог решить судьбу поединков. Теперь же мы более низкие спортсмены показали, почему важны физическая готовность и выносливость. Усик продемонстрировал, что в супертяжелом весе боксеры меньшего роста задержатся надолго,

– отметил Торрес.

Он продолжил, что Усик его очень вдохновляет. Торрес также не отличается высоким ростом, но остается непобедимым боксером. Он равняется на Усика и также хочет достичь вершин в супертяжелом дивизионе, как и украинец.

В чем заключаются главные преимущества Усика над Верховеном?

Впрочем противостояние Усика против Верховена – это все же бой между представителями двух видов спорта. Рико Верховен – кикбоксер и он проведет всего второй поединок в боксе. Тогда как об опыте Усика и говорить не приходится, ведь украинец например трижды боролся за титул абсолютного чемпиона мира в этом спорте.

Верховен на кикбоксерских аренах мог бить ногами, поэтому они у него хорошо натренированы. Впрочем ноги украинца преобладают ноги нидерладнца, поскольку они привыкли к активному движению на ринге, а не для сильных ударов.

Даже если голландец сможет продержаться на ринге до поздних раундов, здесь тоже будет преимущество Усика. Кикбоксерские поединки длятся меньше, чем 12 раундов. Поэтому, опыт противостояний на поздних минутах противостояния – на стороне украинца. У него отличные показатели кардио и выносливости.

Кроме того, Усик нивелировал один из козырей Верховена. Поскольку голландец – вообще не представитель бокса, трудно понять, в каком стиле он бы выступал на ринге. Впрочем украинец рассказал, что и сам в детстве занимался кикбоксингом, поэтому понимает, что это такое. Кстати, этот факт вызвал большое удивление у Верховена.

Почти все представители бокса сходятся во мнении, что Усик победит Верховена. Например, британский тренер Шейн Макгиган на ютуб-канале The Ring Magazine озвучил свою версию того, как будет проходить этот поединок.

"По моему мнению, мы говорим о совершенно разных уровнях. Верховен будет противостоять настоящему мастеру бокса, и я не вижу для него вообще никаких шансов. Разница в классе между ними слишком велика", – заметил тренер.

Соглашается с ним и звездный тяжеловес Фрейзер Кларк. По его словам, все шансы на победу у Усика. Он видел, как боксирует Верховен и отмечает, что его удары слишком прямые, слишком тактические, и такими выпадами он не удивит украинца, из-за чего и уступит.

Последние новости о бое Усика против Верховена: коротко

Рико Верховена к бою с Александром Усиком готовил бывший тренер Тайсона Фьюри и его дядя Питер Фьюри. В свое время он поспособствовал победе своего племянника над Владимиром Кличко.

Рико Верховен официально завершил карьеру, чтобы перейти в бокс и встретиться с Александром Усиком. Он считает этот поединок самым большим вызовом своей жизни.

IBF приняла важное решение по бою Усика против Верховена. Вместе с поясом WBC украинец будет защищать и титул этой организации, впрочем в случае поражения Усика они не перейдут Верховену, а станут вакантными.