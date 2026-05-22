Утім Олександр Усик уже потрохи починає думати про завершення кар'єри. В інтерв'ю для ютуб-каналу Ring Magazine українець поділився своїми планами на майбутнє.

Чим планує зайнятись Усик після завершення кар'єри?

Усик розповів, що виступати на боксерському рингу йому лишилось недовго. Він оцінює цей час у рік – півтора. Українець зазначив, що відчує, коли треба буде зупинитись, сказати "стоп" і піти працювати над чимось іншим.

Дуже ймовірно, що це буде кіно. Безумовно, це також буде бізнес. Утім це точно не буде політика, бо вона мені не подобається. А ще може так статись, що я буду тренером. Мені подобається бокс, я люблю те, чим займаюсь,

– зауважив український чемпіон.

Він продовжив, що коли його команда тренує інших бійців, то він уже сам дає поради, як краще підготуватись тому чи іншому спортсмену. Думка про завершення кар'єри зовсім не лякає Усика. Він розуміє, який шлях подолав. Він розуміє, що обдурити час неможливо. Просто йому треба доробити ще певні справи на рингу, а тоді вже перемикатись на щось інше.

Що Усик говорив раніше про завершення кар'єри?

В одному з інтерв'ю для ютуб-каналу Daily Mail Boxing Усик наголосив, що знає точну дату, коли він піде на відпочинок. Утім наразі він її досі не озвучив. Нині українець намагається насолодитись своїми тренуваннями, кожної миттю, бо знає, що все добігає до кінця.

"Я вже маю план, як оголосити про завершення кар'єри. Нині мені подобається те, що я роблю", – наголосив Усик.

Українець натякав, що вже склав план того, що він має зробити перед відходом із боксу. Зокрема, у його планах – ще 3 бої. Перший із них відбудеться вже 23 травня проти Ріко Верховена. Серед наступних імовірних суперників українця називають Тайсона Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Даніеля Дюбуа чи інших претендентів на пояси, як-от Фабіо Вордлі, Мойзес Ітаума, Агіт Кабаєл.

Чому бій Усика проти Верховена оцінюють неоднозначно?

Багато представників світу боксу неоднозначно оцінили те, що Усик проведе бій проти Верховена. Фактично, багато з них узагалі розкритикували українця за таке рішення. Наприклад, британський надважковаговик Дерек Чісора віддав належне кар'єрі Усика, але покритикував сам бій.

Усик заслуговує на великий бій. У цьому питань немає. Бій із Верховеном – хороший поєдинок, хоч біля пірамід, хоч у Саудівській Аравії. Утім я не вважаю, що Верховен має право битись за титул. Це несправедливо щодо інших претендентів на пояси,

– підкреслив Чісора.

Так само з критикою бою Усика проти Верховена виступив ще один відомий британський боксер Карл Фроч. За його словами, українець обрав собі опонента, про якого ніхто нічого ніколи не чув. Він сумнівається в тому, що кікбоксери насправді здатні успішно змінити свій вид спорту на бокс.

"Цей бій абсолютно несправедливий, Кабаєл точно не в захваті від такого рішення. Він не фейковий претендент на пояси Усика. Німець понад вічність чекає на свій шанс битись із Усиком і мати змогу забрати в нього нагороди", – сказав Фроч.

Він додав, що дуже поганий вплив на спорт мають такі події, як-от такі бої Усика з Верховеном. Варто зазначити, що ця дуель відбудеться 23 травня в єгипетській Гізі. Спеціально для цієї події побудували особливий ринг біля пірамід.

Останні новини про Олександра Усика: коротко

Усик переважає Верховена в більшому досвіді боїв проведених на боксерському рингу. Хоч нідерландець і вищий і важчий за українця, для Усика це навпаки може стати вагомим фактором.

Тренер Тедді Атлас поділився своїм прогнозом на бій Усика проти Верховена. Він сказав, що всі побачать не що інше, як чергову перемогу українця.

Поєдинок Усика проти Верховена є унікальним в історії бокса. Із ним пов'язано дуже багато цікавих фактів.