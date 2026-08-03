Історичне шоу "Glory in Giza" відбулося в Єгипті просто неба на тлі легендарних пірамід Гізи. Усик здобув перемогу технічним нокаутом в 11-му раунді, проте поєдинок виявився надзвичайно важким для обох сторін, пише 24 Канал.

Думки Оверіма після поєдинку Усик – Верховен

За словами Оверіма, які він висловив на ютуб-каналі Playbook Boxing, виступ Верховена став несподівано сильним, адже багато хто не очікував, що нідерландець зможе створити серйозну конкуренцію українському боксеру.

Я думаю, це був гідний і хороший виступ. Ніхто не очікував, що Ріко покаже себе так добре. Я попереджав усіх: це великий хлопець із хорошим планом на бій,

– зазначив Оверім.

Він також провів паралель зі своїм власним досвідом переходу з ММА у кікбоксинг, наголосивши, що команда Верховена серйозно готувалася до протистояння.

Ці хлопці не роблять нічого абияк. Я знав, що він вийде на ринг, щоб перемогти. Його виступ був дуже хорошим,

– сказав ексбоєць UFC.

Оверім додав, що після бою стало зрозуміло, наскільки великий психологічний тиск переживав Усик. Під час поєдинку в Єгипті Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, а родина українського боксера перебувала в укритті.

Звичайно, коли ви отримуєте таке повідомлення, ваші думки будуть десь в іншому місці. Але потрібно дивитися і з точки зору Ріко – це був чудовий виступ. Він вигравав за очками,

– заявив він.

Нагадаємо, що після бою Усик розповів, що поєдинок став для нього одним із найскладніших у психологічному плані. У цей момент його сім'я перебувала в Україні під час ракетної атаки. Старша донька боксера Єлизавета після перемоги надіслала батькові повідомлення, у якому одночасно привітала його та повідомила про небезпеку: "Тату, ти переміг. Я люблю тебе. Зараз у нас атака: балістика і дрони. Я йду в бомбосховище. Я люблю тебе. Все добре" – написала Єлизавета Усик.