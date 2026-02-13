Несподіваний поворот: зірковий боєць відмовився від UFC заради бою з Усиком

Культовий чемпіон Ріко Верховен відмовився від UFC. Це сталося на тлі чуток про можливий бій проти Олександра Усика.

Нідерландський кікбоксер міг підписати контракт із UFC, але відмовився від угоди. Про це повідомляє журналіст Маргера.

Що відомо про рішення Верховена?

Він процитував слова комерційного директора організації Гантера Кемпбелла, який сказав, що Верховен ухвалив це рішення через бажання спробувати свої сили на боксерському рингу.

Це спричинило хвилю думок про можливий поєдинок із чемпіоном світу в надважкій вазі Олександром Усиком уже цього року.

Чи можливий бій Усик – Верховен?

39-річний Усик перебуває у пошуках наступного суперника після того, як його протистояння з Деонтеєм Вайлдером зірвалося, адже американець вирішив битися з Дереком Чісорою.

Коли Усик перебував у США, голова генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх у соцмережах запропонував йому бій проти Верховена.

На цей допис Туркі відреагував і сам Верховен і зазначив, що це саме той виклик, якого він так довго чекав. Ріко запропонував проводити 1 раунд боксу – 1 раунд кікбоксингу.

ЗМІ повідомили, що Усик близький до підписання контракту на бій з нідерландцем, який може відбутися 9 травня 2026 року. Проте президент WBC Маурісіо Сулейман в інтерв'ю The Ariel Helwani Show не зміг відповісти, чи санкціонує організація такий поєдинок.

Головне про Верховена