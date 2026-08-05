"Це незавершена справа": Верховен зробив гучну заяву про реванш з Усиком

Нідерландський кікбоксер Ріко Верховен прокоментував можливість реваншу проти Олександра Усика. Спортсмен вважає, що його виступ проти українця змусив того змінити свої плани.

Інтерв'юер Джо Роган пригадав плани Усика, про які він розповідав до зустрічі з Верховеном. Колишній чемпіон світу хотів після Ріко битися проти переможця пари Даніель Дюбуа – Фабіо Вордлі, а завершити кар'єру третьою зустріччю проти Тайсона Ф'юрі.

Верховен зробив заяву про реванш з Усиком

Верховен вважає, що Усик вирішив піти іншим шляхом після складного поєдинку з ним.

"Про двох інших уже взагалі не говорять. Не хочу приписувати собі надто багато заслуг, але, думаю, після цього бою він зрозумів: "Хм, це було трохи важче, ніж я очікував. Давайте краще підемо іншим шляхом", – заявив Ріко.

Він також сказав, що прагне реваншу з Олександром, адже їхня історія незавершена.

А я не хочу реваншу просто заради реваншу. Я хочу реванш, тому що він має сенс. У цього реваншу є історія. Це незавершена справа,

– заявив Ріко.

Верховен також пояснив, чому ніхто не хоче побачити його реванш проти Усика.

"Вони не хочуть, щоб якийсь хлопець, який прийшов з іншого виду спорту і має лише один професійний боксерський бій, здійснив найбільшу сенсацію в історії боксу", – зазначив Ріко.

Нагадаємо, поєдинок Усик – Верховен відбувся 24 травня у Гізі (Єгипет). Попри прогнози експертів нідерландець дав серйозний бій непереможному українцю та навіть випереджав того на суддівських записках.

Проте в 11-му раунді Олександр доніс аперкот, внаслідок якого Ріко побував у нокдауні. Усик намагався нокаутувати суперника, після чого рефері зупинив зустріч, що спричинило скандал.

Верховен подав протест на результат бою, але Близькосхідна професійна боксерська комісія зазначила, що рішення рефері в ринзі не мало впливу на результат.