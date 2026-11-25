Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл поділився думками про поєдинок колишнього абсолютного чемпіона дивізіону Олександра Усика проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Він зазначив, що помітив труднощі українця вже на початку протистояння.

На думку німецького боксера, українцю було непросто пристосуватися до манери суперника через його нестандартний стиль та відсутність значного досвіду в професійному боксі. Про це він розповів у інтерв'ю BoxingScene.

Кабаєл пояснив, чому Усику було складно в бою з Верховеном

За його словами, у перших двох-трьох раундах Олександру було складно передбачати дії Верховена та зрозуміти його тактику.

Коли я дивився бій із Верховеном, то вже в перших двох-трьох раундах помітив, що Усик не може прочитати дії Ріко. Той ніколи раніше не проводив повноцінних боксерських поєдинків, тож Усику було важко проаналізувати його манеру. Саме тому він не розумів тактики Ріко в цьому бою. Гадаю, саме через це в нього виникли труднощі,

– сказав Кабаєл.

Нагадаємо, поєдинок Усика та Верховена відбувся 23 травня біля пірамід Гізи в Єгипті. Українець здобув перемогу технічним нокаутом в 11-му раунді, зупинивши суперника за секунду до завершення трихвилинки.

Водночас до вирішального епізоду бій складався непросто для Усика: перед зупинкою він мінімально поступався за суддівськими записками. Спочатку Олександр відправив нідерландця в нокдаун, а потім затиснув його біля канатів і провів серію ударів, після чого рефері втрутився та зупинив протистояння.