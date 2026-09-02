В інтерв'ю ютуб-каналу iFL TV Ф'юрі також оцінив роботу тренерського штабу Бена Девісона в протистоянні Ітаума – Хргович. За його словами, у рингу та кутку надзвичайно важливе значення має комунікація, водночас навіть найбільш досвідчені фахівці можуть допускати невдалі рішення.

Яка була помилка Ф'юрі у бою Усик – Верховен

Як головний приклад тренер навів драматичний епізод із поєдинку Усик – Верховен. За словами фахівця, у восьмому раунді протистояння з українцем він чітко усвідомив, що Ріко потребує перепочинку, проте в секундній метушні просто забув дати бійцю ключову настанову.

"Давайте повернемося до бою Ріко з Олександром Усиком. Я дивився на нього у восьмому раунді й подумав: "Добре, коли він повернеться в кут, я скажу йому перепочити у наступному раунді. Я запитаю, як він почувається. Я думаю, йому варто скинути темп у цьому раунді". Він повертається в кут. Я запитую: "Як ти почуваєшся?" Він відповів: "Я трохи втомився". І знаєте що? Не питайте мене, що сталося. Я так і не сказав йому зменшити темп. Я не знаю, що сталося: чи просто мозок на мить відключився, чи хтось інший щось сказав. Я вам не зможу відповісти", – розповів тренер.

Ф'юрі не став виправдовувати себе за цей момент у бою з Усиком і визнав, що такий людський фактор може коштувати перемоги.

Тож так, тут можуть бути помилки або недогляд. Але це не просто помилка. Я запитав: "Як ти почуваєшся?" А потім так і не сказав йому скинути темп. Ну хіба це не тупо? Розумієте? Ми всі робимо помилки,

– підсумував він.

Нагадаємо, у протистоянні українського боксера та нідерландського кікбоксера перемогу здобув Усик. Бій відбувся в ніч на 24 травня в єгипетській Гізі, на відкритій арені неподалік від знаменитих пірамід. Українець завершив поєдинок технічним нокаутом у 11-му раунді.

Цей бій став одним із найскладніших у кар'єрі Усика. Верховен продемонстрував серйозний опір, а на момент зупинки поєдинку або випереджав Усика за очками, або мав із ним рівний рахунок за суддівськими записками.