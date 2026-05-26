Тренер Верховена назвав причину поразки свого підопічного у бою з Усиком

Біля пірамід Гізи в Єгипті 23 травня відбувся поєдинок між українським боксером Олександром Усиком та нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном. До цього протистояння європейця готував Пітер Ф'юрі, дядько відомого "Циганського короля".

Тренер детально проаналізував хід поєдинку та пояснив, що саме не дозволило його підопічному здобути перемогу. Про це він розповів в інтерв'ю ютуб-каналу Froch On Fighting.

Дивіться також "Абсурд і пограбування": зірка Голлівуду розніс резонансу перемогу Усика

Що сказав Пітер Ф'юрі про бій Усик – Верховен?

За його словами, Верховен підійшов до протистояння в ідеальній фізичній формі. Проте в пізніх раундах нідерландець втомився, а відсутність великого досвіду в класичному боксі завадила йому вчасно зорієнтуватися.

Я дуже ним пишаюся. Він зі мною вже 15 років, я знаю його ще з дитинства. Він у суперформі. Але саме тут йому не вистачило досвіду професійного рингу. Бо він продовжував тиснути й тиснути, хоча мав би брати паузи: входити в клінч, хапати Усика, чекати, поки рефері їх розніме, і таким чином відпочивати,

– зазначив Пітер Ф'юрі.

Попри поразку, наставник вважає виступ свого бійця видатним. На думку Ф'юрі, Верховен змусив українського абсолюта викластися на максимум і заслуговує на величезну повагу від боксерської спільноти.

Мені здається, це був найважчий бій Олександра, тому Ріко заслуговує на максимальне визнання. Він беззаперечний чемпіон у своєму виді спорту,

– підсумував тренер.

Як проходив бій Усика проти Верховена?

Поєдинок між українським чемпіоном та нідерландським "королем кікбоксингу" завершився непростою перемогою Усика – бій було зупинено в 11-му раунді після технічного нокауту.

Попри те, що Верховена вважали явним аутсайдером у професійному боксі, він несподівано продемонстрував високу активність і нав'язав серйозну боротьбу.

Втім, у вирішальний момент позначилися колосальний досвід і майстерність Усика, особливо на тлі втоми нідерландця. Наприкінці раунду Олександр точно влучив аперкотом, відправивши суперника у важкий нокдаун. Верховен зумів підвестися, однак Усик одразу перейшов у наступ біля канатів. Рефері достроково зупинив поєдинок буквально за секунду до гонгу.