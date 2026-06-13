Президент WBC вперше прокоментував гучний скандал з Усиком

Президент WBC Маурісіо Сулейман вперше відреагував на скандальну зупинку бою між Олександром Усиком і Ріко Верховеном. Рефері поєдинку Марк Лайсон зафіксував поразку нідерландця за секунду до кінця 11-го раунду.

Сулейман заявив, що здоров'я і життя бійця лежить у руках рефері, тоді як справедливість результату – у руках суддів. Про це повідомляє Fightnews.

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Сулейман захистив рефері бою Усик – Верховен

Він пригадав, що британський рефері зупинив бій Усика проти Ріко лише за секунду до того, як пролунав гонг, що завершував 11-й раунд.

За словами глави WBC, рефері наказано зупиняти бій на один удар раніше, а не на один удар пізніше, який може призвести до трагічних наслідків.

Ріко вів чудову боротьбу проти чемпіона, і раунд уже майже закінчився. Ми повинні розуміти, що один удар може змінити все – ми бачили це багато разів – і рефері наказано зупиняти бій на один удар раніше, а не на один удар пізніше, хоч раунд уже закінчувався. Рефері – це не хронометрист, а захисник здоров'я бійців,

– сказав Сулейман.

Що відомо про скандал у бою Усика та Верховена

Поєдинок між Усиком і Верховеном відбувся 24 травня у єгипетському місті Гіза та завершився досить суперечливою перемогою українця. Після десяти раундів нідерландський важковаговик мінімально переважав українця на суддівських записках.

Здавалося, що бій йде за сценарієм Верховена, і йому вдається контролювати хід поєдинку. Утім, уже в одинадцятому раунді все кардинально змінилося. Ріко пропустив нищівний аперкот від Олександра, від якого опинився в нокдауні.

Після цього Усик віддав усі сили, щоб завершити бій достроково. Він обрушив на суперника шквал ударів, і Верховен уже не встигав захищатися, пропускаючи один точний удар за іншим.

Перед фінальним гонгом рефері ухвалив рішення зупинити поєдинок, зафіксувавши технічний нокаут на користь Усика. Рішення виявилося вкрай спірним, оскільки зупинка сталася практично одночасно зі звуком гонга, що завершував раунд. Після бою Лайсон пояснив свої дії тим, що просто не почув сигнал.

Попри всі суперечки, перемога дозволила Усику захисти захистити титули чемпіона світу за версіями WBC, WBA та IBF у надважкій вазі. Ріко Верховен, своєю чергою, отримав відсторонення від боксу до 22 червня.